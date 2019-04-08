2019-04-10T01:57:18+03:00
Происшествия

В Приморье на пожаре спасли кота Степку

Любимец семьи надышался угарным газом и был при смерти
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Комментарии: comments12
Степан надышался угарным газом и едва не Фото: архив "КП"Степан надышался угарным газом и едва не Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Приморье на пожаре спасли кота. Животное надышалось угарным газом и едва не погибло. Сотрудникам МЧС удалось откачать любимца семьи.

Произошло все в минувшую субботу, 6 апреля. В многоэтажке на Краснознаменной, 24\1 загорелась квартира на пятом этаже. Там загорелся мебельный шкаф; квартиру моментально окутало густым дымом. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 16:19. Расчет оказался на месте уже через 8 минут. Пожарные меньше чем за полчаса справились с возгоранием. Жильцы квартиры не пострадали, а вот их кот Степан едва не погиб: любимец семьи надышался угарным газом. Жизнь усатого спасли пожарные. Они откачали Степку, сделав ему массаж грудной клетки.

Когда кот смог самостоятельно дышать и замяукал, его вернули хозяевам. Кот сейчас неплохо себя чувствует и продолжает радовать своих хозяев. Видео со спасением животного пожарные разместили в социальной сети Instagram. Ролик набрал огромное число просмотров и восторженных комментариев. Приморцы горячо благодарили сотрудников МЧС и желали везучему коту долгой жизни.

mchs_spassk_dalniy_20ofpsmchs_spassk_dalniy_20ofps
В Спасске-Дальнем пожарные откачали кота
600 отметок «Нравится»37 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Бабушка приносила еду с помойки, а мама пьянствовала»: соседи рассказали о женщинах, которые растили четверых детей в антисанитарии
Свидетельство о рождении оказалось только у старшей восьмилетней девочки, троих сыновей москвичка родила дома и не стала регистрировать
Новости 24