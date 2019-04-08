В Приморье на пожаре спасли кота Степку

В Приморье на пожаре спасли кота. Животное надышалось угарным газом и едва не погибло. Сотрудникам МЧС удалось откачать любимца семьи.

Произошло все в минувшую субботу, 6 апреля. В многоэтажке на Краснознаменной, 24\1 загорелась квартира на пятом этаже. Там загорелся мебельный шкаф; квартиру моментально окутало густым дымом. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 16:19. Расчет оказался на месте уже через 8 минут. Пожарные меньше чем за полчаса справились с возгоранием. Жильцы квартиры не пострадали, а вот их кот Степан едва не погиб: любимец семьи надышался угарным газом. Жизнь усатого спасли пожарные. Они откачали Степку, сделав ему массаж грудной клетки.

Когда кот смог самостоятельно дышать и замяукал, его вернули хозяевам. Кот сейчас неплохо себя чувствует и продолжает радовать своих хозяев. Видео со спасением животного пожарные разместили в социальной сети Instagram. Ролик набрал огромное число просмотров и восторженных комментариев. Приморцы горячо благодарили сотрудников МЧС и желали везучему коту долгой жизни.