2019-04-09T04:16:30+03:00
Происшествия

Людей вытаскивали из осколков: во Владивостоке автомобиль врезался в автобусную остановку

По предварительной информации, серьезно пострадали два человека [фото], [видео]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Инцидент случился уже в темное время суток, почти в 22:00, в районе улицы Русская. Фото: vtoryak.vdk.Инцидент случился уже в темное время суток, почти в 22:00, в районе улицы Русская. Фото: vtoryak.vdk.
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Жуткая авария произошла минувшим вечером во Владивостоке. Кроссовер на большой скорости влетел в автобусную остановку, на которой в этот момент стояли люди. По предварительной информации, серьезно пострадали несколько человек.

Инцидент случился уже в темное время суток, почти в 22:00, в районе улицы Русская. Автомобиль, марку которого пока никто не установил, выезжал с второстепенной дороги на главную. В этот момент по трассе уже двигался кроссовер марки Subaru Forester. Водитель иномарки попытался уйти от столкновения, но в последний момент не справился с управлением своего транспорта. Автомобиль занесло, и Forester на полном ходу протаранил автобусную остановку с людьми внутри. Между тем, рулевой неустановленного автомобиля, который и спровоцировал аварию, пересек главную дорогу и уехал в неизвестном направлении.

Повреждения Subaru Forester. Фото: dpskontrol_125rus.

Повреждения Subaru Forester. Фото: dpskontrol_125rus.

К слову, когда Subaru снес остановку, в округе раздался оглушительный «взрыв». Жительница дома, расположенного неподалеку, рассказала, что происходило далее.

- Я услышала взрыв, но, когда посмотрела в окно, автобусной остановки уже не было, и только крики. Я тут же позвонила в 112. Справа увидела Subaru. Ужас, в общем, целый час людей вытаскивали из осколков, потом долго вытаскивали осколки из человека, чтобы положить на носилки, - сообщила местная жительница.

По предварительной информации, серьезно пострадали два человека. Фото: vtoryak.vdk.

По предварительной информации, серьезно пострадали два человека. Фото: vtoryak.vdk.

Между тем к месту аварии уже прибыли спасатели, полиция и бригада медиков. По предварительной информации, серьезно пострадали две женщины. Одной из них пришлось хуже: сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице. Владивостокцы, которые стали невольными очевидцами страшной аварии, решили прямо на месте устроить водителю Subaru Forester самосуд. В процессе появилась информация, что виноват в случившемся не только он.

К месту происшествия прибыли спецслужбы. Фото: vtoryak.vdk.

К месту происшествия прибыли спецслужбы. Фото: vtoryak.vdk.

Записи камер наружного видеонаблюдения свидетельствуют о том, что свою лепту в аварию внес и водитель автомобиля, марка которого пока не установлена. Очертания транспорта напоминают легковушку марки Toyota Prius, но пока это не точно. Среди предположений есть еще одно - авто принадлежит таксомоторной компании. Теперь полиция пытается разыскать косвенного виновника ДТП, в результате которого пострадали люди.

Авария во Владивостоке. Фото видео: dpskontrol_125rus.

ИСТОЧНИК KP.RU

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