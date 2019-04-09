2019-04-10T01:57:18+03:00
Общество

ВКАД, новый мост и двухуровневые развязки: министр транспорта оценил главные дорожные проекты Приморья

Евгений Дитрих побывал с рабочей поездкой в регионе
Артём КАБАНКОВАнна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Фото: Минтранс РФ.Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Фото: Минтранс РФ.
Изменить размер текста:

Министр транспорта РФ и губернатор Приморского края месте с другими представителями краевой администрации сегодня, 9 апреля, проинспектировали состояние дорог во Владивостоке и регионе в целом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Евгений Дитрих подробно изучил процесс ремонта дорожного полотна в Приморье, обсудил новые проекты, среди которых - Владивостокская кольцевая дорога, а также проинспектировал стройку моста через реку Артемовка - часть транспортного коридора Приморье-1. Новая трасса сократит путь до Находки примерно на полчаса. Мост через реку Артемовка специалисты планируют возвести уже к 2020 году. Обещают даже уложиться в сроки.

На встрече чиновники затронули и долгожданный проект, который так давно обсуждают во Владивостоке - строительство ВКАД. Глава региона Олег Кожемяко отметил, что деньги на строительство будут выделены из федерального бюджета. По его мнению, инвесторов для проекта привлечь будет все-таки сложно - автомобильный поток не такой уж и большой.

Еще одной новостью стало заявление о модернизации дорожной системы дальневосточной столицы. Уже осенью 2019 года местные жители ощутят на себе первые изменения - движение по дорогам Владивостока кардинально преобразится.

Как пообещал Олег Кожемяко, в этом году в районе Эгершельда - на улице Верхнепортовая - появятся две стоянки, в следующем году в столице Дальнего Востока построят еще две автомобильные парковки. Между тем, Евгений Дитрих не исключил, что в городе действительно могут появиться двухуровневые развязки. Раньше об этом заявлял полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке - вице-премьер Юрий Трутнев, но конкретной информации пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Больницы и поликлиники Приморья получат в этом году 1168 единиц оборудования
Впервые за 14 лет Находка погасила муниципальный долг в полном объеме
В Приморье оштрафовали компанию, которая перевозила камбалу при неправильной температуре
На Третьей очереди АО «Восточный Порт» осуществлена первая опытная погрузка судна
На дачный маршрут из Владивостока добавят электричку
Во Владивостоке сгорел частный дом
Напополам: во Владивостоке смертельная авария унесла жизнь молодого мотоциклиста
В Приморье тепло, но ожидается дождь
В одном из районов Владивостока запретят парковать автомобили
Приморцы планировали продать баллон с опасным веществом за 18 миллионов рублей
ДРСК и ДГК провели «Уроки воды» для детей
Жительница Приморья угнала автомобиль, но покататься ей так и не удалось
Сталкиваемся с подобным впервые: водитель автобуса во Владивостоке ездил без удостоверения
В Приморье предприниматель из Артема хранил на складе просроченную рыбу
На ремонт Рудневского моста во Владивостоке потратят 200 миллионов рублей
На время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке сделают объездную грунтовую дорогу
«Бабушка и дедушка онлайн»: 228 приморских пенсионеров освоили цифровые технологии в 2019 году
Погода во Владивостоке и Приморье на 10 апреля 2019
15 штук сняли: в Приморье активизировались клещи
В Приморье наемный убийца отправится за решетку на 17 лет
Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару
В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»
В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации
Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой
Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке