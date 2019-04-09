ВКАД, новый мост и двухуровневые развязки: министр транспорта оценил главные дорожные проекты Приморья

Министр транспорта РФ и губернатор Приморского края месте с другими представителями краевой администрации сегодня, 9 апреля, проинспектировали состояние дорог во Владивостоке и регионе в целом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Евгений Дитрих подробно изучил процесс ремонта дорожного полотна в Приморье, обсудил новые проекты, среди которых - Владивостокская кольцевая дорога, а также проинспектировал стройку моста через реку Артемовка - часть транспортного коридора Приморье-1. Новая трасса сократит путь до Находки примерно на полчаса. Мост через реку Артемовка специалисты планируют возвести уже к 2020 году. Обещают даже уложиться в сроки.

На встрече чиновники затронули и долгожданный проект, который так давно обсуждают во Владивостоке - строительство ВКАД. Глава региона Олег Кожемяко отметил, что деньги на строительство будут выделены из федерального бюджета. По его мнению, инвесторов для проекта привлечь будет все-таки сложно - автомобильный поток не такой уж и большой.

Еще одной новостью стало заявление о модернизации дорожной системы дальневосточной столицы. Уже осенью 2019 года местные жители ощутят на себе первые изменения - движение по дорогам Владивостока кардинально преобразится.

Как пообещал Олег Кожемяко, в этом году в районе Эгершельда - на улице Верхнепортовая - появятся две стоянки, в следующем году в столице Дальнего Востока построят еще две автомобильные парковки. Между тем, Евгений Дитрих не исключил, что в городе действительно могут появиться двухуровневые развязки. Раньше об этом заявлял полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке - вице-премьер Юрий Трутнев, но конкретной информации пока что нет.