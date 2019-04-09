2019-04-09T11:54:05+03:00
Звезды

«Это просто свинство!»: Дмитрий Певцов хочет судиться с организаторами дальневосточных гастролей

Больше всего его расстроила отмена концерта в Находке - на родине его супруги Ольги Дроздовой
Оксана КИСЕЛЁВА
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Народный артист РФ Дмитрий Певцов собирался на гастроли, но в итоге уехал отдыхатьНародный артист РФ Дмитрий Певцов собирался на гастроли, но в итоге уехал отдыхатьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Народный артист РФ Дмитрий Певцов записал видеообращение и выложил в Instagram. Повод оказался скандальным – отмена гастролей «Певцовъ-Оркестра» на Дальнем Востоке. Сначала известный артист и его коллектив должны были выступить 6 апреля во Владивостоке, потом 7-го – в Находке и далее в Хабаровском крае. Везли концертную программу «Баллада о Высоцком» - для этого Певцов даже взял небольшой отпуск за свой счет в театре Ленком. По иронии судьбы, как выяснил корреспондент «Комсомольской правды», вместо дальневосточной поездки он действительно оказался в отпуске с супругой, тоже актрисой театра и кино Ольгой Дроздовой.

- Владивосток, Находка, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре! Приношу вам свои искренние извинения в связи с тем, что наша гастрольная поездка отменилась - не по моей вине. Группа сидела на чемоданах, с инструментами, и в последний момент нам сообщили, что концерта не будет. Меня, честно говоря, не интересуют причины, но это – свинское поведение и непрофессионализм прокатчиков. Началось все с Ирины Котовой, которая выключила телефон и пропала из виду. Свинское поведение прокатчиков передалось и в Находку, отменило все наши концерты. Больше всего мне обидно за город Находка, где родилась моя жена и где живет моя теща. Это просто свинство! Другого слова я найти не могу, - заявил Певцов, который в своей карьере уже не раз сталкивался с трудностями.

Он назвал также имя куратора тура, отвечающего за весь маршрут – Светлана Помазкина – и подчеркнул, что «с удовольствием подал бы в суд на прокатчиков». Дмитрий попросил прощения у зрителей и пообещал дать бесплатный концерт в Находке.

На родине жены его действительно очень ждали: горожане раскупили почти все билеты на вечер 7 апреля в муниципальном Центре культуры.

Дмитрий Певцов заявил о свинстве организаторов гастролей на Дальнем Востоке.«Певцовъ-Оркестр» собирался выступить 6 апреля во Владивостоке, потом 7-го – в Находке и далее в Хабаровском крае. Но гастроли оказались сорванными.Оксана КИСЕЛЁВА

Супруги-актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Супруги-актеры Дмитрий Певцов и Ольга ДроздоваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Директор учреждения, заслуженный работник культуры РФ Валерий Нестеренко рассказал «КП» - Владивосток»:

- Я свою работу выполнил, деньги на гонорар собрали. Мы ждали и до последнего надеялись, что концерт состоится. Беспокоились только о том, где и когда встречать. При мне за 19 лет в Находке только один раз объявляли его выступление – очень давно, и оно тоже не состоялось. Ольга Дроздова не была у нас в ДК ни разу. Они с Димой просто приезжают к маме в Находку – без выступлений, по-семейному. И сейчас многие люди очень сожалели, что так получилось. Организатор в Хабаровске – Светлана - приняла решение отменить концерт у нас после того, как случилась отмена во Владивостоке. Но эта Светлана – не мошенница. Мошенница как раз из Владивостока - дама, которая взялась. Видимо, денег на организацию рекламы и прочее у нее нет; человек случайный в этом деле и не понимает, что такое отмена.

Директор артиста Евгений Коротаев также вышел на связь с Владивостоком по телефону и пояснил, что заявление в суд еще не подавали. Дмитрий и Ольга решили отдохнуть несколько дней за границей, поэтому развитие событий будет после их возвращения в Москву.

– Мы не доехали до аэропорта, потому что не дождались билетов во Владивосток. Но то, что отменили выступления – это одна проблема. Самое ужасное – что принимающая сторона не оповестила зрителей на Дальнем Востоке: за день до назначенного в Хабаровске концерта 8 апреля в интернете еще продавались билеты. У нас такое случилось вообще первый раз, - добавил Евгений.

После отпуска Певцов с юристами будет решать, обращаться ли в суд. Фото: Кристина Безбородова

После отпуска Певцов с юристами будет решать, обращаться ли в суд. Фото: Кристина Безбородова

ИСТОЧНИК KP.RU

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