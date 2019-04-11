В музыкальных школах Приморья растут будущие виртуозы

В Приморье завершил работу XII региональный конкурс учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств. Более тысячи юных исполнителей соперничали в таланте и мастерстве. Показать, чему они успели научиться за несколько лет обучения, приехали ребята из многих уголков края, а также из Амурской области и Хабаровского края. Итоги творческого состязания «Комсомолка» подвела с директором Приморского краевого колледжа искусств Владимиром Перекрестом.

Владимир Перекрест.Фото: Елена АСТАФУРОВА

От Владивостока до Лучегорска

- Владимир Алексеевич, в каких номинациях соперничали юные музыканты в этом году?

- Ежегодный региональный конкурс открыли фортепианные ансамбли, в которых участвовали 64 исполнителя. Затем прошел фестиваль-конкурс ансамблевой музыки струнно-смычковых инструментов имени заслуженного работника культуры РФ Зиновия Фишова. Скрипачей и виолончелистов сменили хоровые коллективы. После них выступили юные исполнители на народных инструментах. В отдельных номинациях были представлены духовые и ударные инструменты, эстрадная музыка и сольфеджио. В период конкурса с 18 по 31 марта члены жюри прослушали 1159 участников.

- Кто оценивал мастерство школьников?

- В состав жюри по разным номинациям мы пригласили ведущих педагогов детских музыкальных школ (ДМШ) и школ искусств (ДШИ), преподавателей Института искусств. Разумеется, основной костяк «судейской команды» был представлен педагогами Приморского краевого колледжа искусств, поскольку наше образовательное учреждение традиционно выступило организатором регионального конкурса.

- Какие территории Приморского края представили свои таланты в ходе регионального конкурса?

- Безусловно, большая часть участников - владивостокцы, ведь в краевом центре наибольшее число музыкальных школ. Что касается территорий, на нашу сцену выходили ребята из Уссурийска, Находки, Артема, Фокино, Партизанска, Большого Камня, Лучегорска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, поселков Кавалерово и Врангель, сел Михайловка, Владимиро-Александровское, Хороль. Достаточно обширная география, ведь прежде чем получить путевку на региональный конкурс, дети стали лауреатами на муниципальном уровне.

Как зажигаются звезды

- Встретились ли среди участников конкурса такие музыканты, которых вы хотели бы увидеть в числе студентов колледжа искусств?

- Конечно, для того мы и проводим каждый год региональные конкурсы, чтобы познакомиться с юными дарованиями, помочь им профессионально сориентироваться, поддержать в процессе учебы в ДМШ или ДШИ. Всех, кто завоевал Гран-при или занял первое место, мы ждем с распростертыми объятиями в период приемной кампании. Мы постарались максимально познакомить участников с Приморским колледжем искусств: перед началом каждой номинации студенты профильного отделения давали концерт-«визитную карточку», в ходе конкурсных дней прошла масса мастер-классов. И мы не оставим одаренных детей без своего внимания и в дальнейший период их начального обучения: будем приезжать в музыкальные школы на территории, где ребята живут и занимаются. Эта программа сопровождения юных талантов у нас уже работает не один год.

- Пользуются ли какими-то преимуществами абитуриенты, обладающие дипломами победителей?

- Дети, получившие диплом регионального конкурса юных музыкантов, освобождаются от сдачи экзамена по специальному предмету при поступлении в Приморский колледж искусств.

- Скажите, случалось ли вам выдохнуть восторженное: «Ах!» во время какого-нибудь конкурсного выступления?

- Мы услышали много талантливых юных исполнителей. И лично меня, как саксофониста по первой специальности, очень радует, что в Приморье стало развиваться направление духовых инструментов. Появились хорошие трубачи, которые пока учатся в ДМШ, но мы их очень ждем в качестве студентов колледжа. Например, Кирилл Катков из Кавалерово (педагог Юрий Морозов). Совершенно особенная девочка приехала из Артема: выступление Ксении Несмеяновой, ученицы ДШИ №1 этого города (педагог Павел Несмеянов), поразило не только исполнительским мастерством, но и тем, что эта девочка играет на валторне. Это очень интонационно сложный инструмент среди медных духовых. С флейтисткой Василисой Давыдовой мы не в первый раз встречаемся на региональном конкурсе - исключительно одаренная девочка (педагог Елена Перекрест, ДШИ №3 Владивостока). Ученик детской музыкальной школы Приморского колледжа искусств Иван Ткачев занял I место в номинации «Сольфеджио», но просто не могу не упомянуть об этом уникальном ребенке. Ванечке всего 10 лет, учится игре на фортепьяно он только четвертый год, но с легкостью исполняет произведения из программы выпускного курса колледжа.

- Региональный конкурс не предполагает финального гала-концерта. Но есть ли у приморских меломанов возможность послушать выступления одаренных детей?

- Записи конкурсных выступлений можно найти в интернете на канале YouTube. А в «живом звуке» есть возможность послушать юные таланты края 20 апреля в зале Приморской филармонии. Концерт пройдет в рамках фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна». Дети выйдут на сцену с Тихоокеанским симфоническим оркестром. Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов лично выбрал участников регионального конкурса, которые станут солистами на этом музыкальном вечере. (Начало в 15 часов в Большом зале по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 15.) Для многих начинающих исполнителей этот фестиваль может дать старт большой артистической карьере.

Культурный прорыв

- Не секрет, что многие годы отношение к культуре было как к чему-то второстепенному. И финансировалась эта сфера по остаточному принципу, что, естественно, не способствовало полету творчества. Есть ли какие-то изменения к лучшему?

- Я бы сказал, что изменения произошли буквально радикальные. Взять хотя бы обеспеченность музыкальными инструментами. Студенты колледжа обучались на фортепиано и роялях, стаж которых составлял 40-60 лет. У нас закончился один урок, за клавиши сел следующий ученик - колоссальная нагрузка! В конце прошлого года благодаря поддержке департамента культуры Приморского края мы приобрели за счет средств из федерального и краевого бюджетов новые инструменты фирмы «Ямаха», рассчитанные на интенсивную работу. А это шесть роялей, 18 акустических и 18 цифровых пианино. Мы смогли купить 51 духовой инструмент. То есть материально-техническая база полностью обновлена. И это вдохновляет.

- С чем еще связаны надежды на развитие культуры в нашем регионе?

- Разумеется, это строительство театрально-образовательного комплекса на острове Русском, в состав которого должны войти новое здание филиала Академии Русского балета имени Вагановой, филиал Центральной музыкальной школы. Приморский колледж искусств территориально останется на прежнем месте - на улице Русской, но структурно, как предполагается, он станет частью нового образовательного комплекса. Создание такого уникального учебного центра, можно надеяться, поднимет уровень культуры во Владивостоке до столичного уровня.

Только цифры

31 ансамбль с 64 участниками выступили в конкурсе фортепианных ансамблей;

18 хоровых коллективов, в которых пели 360 человек, представили свои муниципалитеты;

242 участника, в числе которых 42 ансамбля, 7 оркестров и 126 солистов показали класс в народной музыке;

242 участника, входящих в коллективы двух оркестров и 53 ансамблей, продемонстрировали класс в фестивале исполнения на струнных инструментах;

87 солистов зажгли на духовых и ударных инструментах в ходе регионального конкурса;

29 солистов приняли участие в конкурсе эстрадной музыки.