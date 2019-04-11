2019-04-12T03:09:41+03:00
Общество

После дождя со снегом в Приморье придет жара

Сейчас синоптики наблюдают за направлением ветра на побережье
Ксения КРЫМОВА
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"Америку не открою - температура в апреле дальше будет повышаться", - рассказал представитель Примгидромета"Америку не открою - температура в апреле дальше будет повышаться", - рассказал представитель ПримгидрометаФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Перед выходными жители края уже поглядывают на прогноз погоды. Насколько комфортным будет уикенд? На этот вопрос в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня ответил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. На выходных в регионе ожидается дождь «с довеском».

- Возможны даже скопления мокрого снега. В основном дождь пройдет в ночь на воскресенье, а суббота должна быть без осадков. При этом в субботу прогнозируем до 10 градусов тепла, а воскресенье – на пару градусов прохладнее, - рассказал Чулков.

Во Владивостоке суббота намечается без осадков, а вот в воскресенье может пролиться небольшой дождь. Минимальная температура воздуха на выходных в краевой столице +2…+5 °C, максимальная +6…+10 °C.

С понедельника в Приморском крае начнется период хорошей погоды, солнечной и теплой. Он продлится несколько дней.

На вопрос, каким дальше будет апрель, пресс-секретарь Примгидромета ответил:

Америку не открою: температура, естественно, будет повышаться. В середине месяца в удаленных от моря континентальных районах температурный фон будет выше - до 20 градусов и больше. А на побережье все будет зависеть от направления ветра: если он подует северный с континента, то дни будут теплыми – 13-15 градусов. Если же ветер будет с моря, южный, то соответственно, более облачные дни и с температурой пониже. Сейчас в основном ориентир – на ветер, от него многое зависит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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