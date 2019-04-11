2019-04-11T07:20:52+03:00
Общество

Во Владивостоке разбирают популярный рынок на Спортивной

В администрации города сообщили, что не имеют к этому никакого отношения [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Новость о том, что «Спортивку» могут снести, повергла владивостокцев в шок. Фото: социальные сети.Новость о том, что «Спортивку» могут снести, повергла владивостокцев в шок. Фото: социальные сети.
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Дальневосточную столицу всколыхнула новость о том, что в районе улицы Спортивная разбирают самый знаменитый и популярный рынок города. Сейчас рабочие частично сняли крышу, повсюду валяется хлам - пакеты и доски. В ситуации разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

В распоряжении редакции оказались кадры, на которых - знаменитый китайский рынок на Спортивной. В народе это место именуют просто - «Спортивка». Найти здесь можно абсолютно все: от еды до предметов обихода. До недавнего времени рынок славился своими низкими ценами и обилием чифанек - кафе с китайской кухней. На деле ситуация давно поменялась, и теперь стоимость товаров на «Спортивке» почти ничем не отличается от цен в крупных бутиках одежды в городе. Неизменным осталось только то, что вещи сюда по-прежнему привозят из Китая и Вьетнама.

В четверг, 11 апреля, корреспонденту «Комсомольской правды» стало известно, что популярный рынок буквально разбирают на части - именно с таким сообщением в редакцию обратились местные жители. Новость о том, что «Спортивку» могут снести, повергла владивостокцев в шок. Корреспондент «Комсомолки» связался с представителем пресс-службы администрации Владивостока, где попытался выяснить, что все-таки происходит на рынке. В мэрии ответили, что рынок на Спортивной не имеет к ним никакого отношения.

- Администрация города не является собственником рынка. Владелец = самостоятельный хозяйствующий субьект, - уточнили на другом конце провода.

Крышу будут менять в течение нескольких дней. Фото: социальные сети.

Крышу будут менять в течение нескольких дней. Фото: социальные сети.

Иными словами, с работой администрации тот факт, что рынок разбирают по кусочкам, никак не связан.

Чуть позже «Комсомолке» удалось выяснить, что опасения местных жителей напрасны. На «Спортивке» всего лишь ремонтируют крышу - снимают старую и кладут новые пласты. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации. Сам рынок работает, вот только те ряды, над которыми сейчас демонтируют крышу, пока закрыты. По имеющейся информации, ремонт продлится в течение нескольких дней, а после рынок возобновит свою работу в прежнем режиме.

О том, что рынок разбирают и сносят насовсем, информации от рабочих и руководства рынка и вовсе не поступало. Редакция «Комсомолки» продолжает следить за событиями.

Ход работ. Фото: социальные сети.

Ход работ. Фото: социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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