Полицейские из Приморья отметили свой профессиональный праздник часовой дракой с посетителями кафе

Сотрудники полиции Приморья с размахом отметили День следователя. Теперь о том, как стражи порядка празднуют торжества, знает и весь регион. Посиделки в одном из кафе в городе Партизанск закончилось побоищем. Ролик уже разлетелся по социальным сетям, а полиция проводит проверку по факту массовой драки.

Инцидент произошел на минувших выходных. В этот день следователи Партизанского УМВД отмечали свой профессиональный праздник - День следователя. Казалось бы, люди этой профессии непременно должны подавать пример общественности, но нет. После отдыха на турбазе в соседнем селе компания сотрудников полиции переместилась в партизанское кафе. Спустя какое-то время между ними и посетителями заведения возникло недопонимание. Словесная перепалка, судя по всему, набрала обороты и переросла в массовую потасовку.

Из кафе участники драки переместились на улицу. Там-то все происходящее и зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. К слову, драка не прекращалась в течение часа. Бойцы то сходились, то отходили, что называется, на «перекур». Поучаствовать в потасовке успели даже представительницы слабого пола. Справедливости ради стоит отметить, что ничто не выдавало следователей полиции - все они были одеты «по-гражданке».

За время драки к ним успели приехать и сотрудники ГИБДД, и сотрудники УМВД. Они буквально уговаривали дебоширов прекратить беспредел, но разгоряченные посетители кафе даже не планировали останавливаться. На следующий день эта история облетела все окрестности, а видео до сих пор «гуляет» по социальным сетям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/702421" frameborder="0"></iframe> Драка у кафе "Сунгари".

Между тем, в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю дали официальный комментарий и представили на суд обществу свою версию случившегося. Предварительно специалисты установили, что между посетителями кафе возникла драка. В это время администратор кафе почему-то решила попросить помощи у женщины-следователя, которая в этот момент отдыхала в кафе в гражданской форме. Почему сотрудница заведения не позвонила в полицию - остается пока загадкой. Женщина из полиции попыталась разнять хулиганов, однако в процессе сама оказалась в гуще событий и получила телесные повреждения. Только после этого женщина позвонила в полицию и вызвала подмогу. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

Двух дебоширов стражи порядка скрутили и доставили в полицию. 27-летняя женщина привлечена к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а ее 31-летний товарищ - за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. И тогда здесь возникают вполне себе логичные вопрос: почему посетительница кафе оштрафована за алкогольное опьянение в том месте, где люди собираются именно для того, чтобы выпить, и кому все-таки не подчинился ее спутник, если в материале фигурирует женщина-следователь полиции в гражданской форме.

Сейчас стражи порядка проверяют информацию, размещенную в СМИ и социальных сетях, об инциденте около кафе в городе Партизанске. В ходе проверки специалисты тщательно и объективно изучат все обстоятельства происшествия.