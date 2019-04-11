Политика ни при чем: за что посадили Игоря Пушкарева

Для Приморья приговор Игорю Пушкареву стал, пожалуй, самой громкой новостью этой весны. То, что бывшего мэра Владивостока посадят, знали все. Вопрос был в том, сколько ему дадут. Дали много – 15 лет. Его брат Андрей Пушкарев отделался условным сроком. Второго подельника экс-мэра, бизнесмена Андрея Лушникова, приговорили к десяти годам колонии. Каждому из этой троицы вдобавок выписали по 500 миллионов рублей штрафа. Список статей внушительный: злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, взятка…

Страсти по мэру

Суровый приговор Игорю Пушкареву вызвал целую волну негодования среди горожан. Дескать, и мэр был не самый криминальный – бывали и похуже. И срока его коллегам по коррупционному ремеслу обычно дают меньшие. За гораздо большие суммы, между прочим. Что же это за несправедливость такая? Это притом, что градоначальником Игорь Пушкарев был далеко не самым популярным. И во время его правления хорошим тоном было мэрию ругать. За дороги, за плитку в центре города, которую меняют каждое лето, за ликвидацию трамвая…

Думается, объясняется эта странная народная любовь двумя вещами. Во-первых, городом Игорь Сергеевич не управляет с момента своего задержания (это, на минуточку, июнь 2016 года). Память человеческая избирательна. Светлые дни она оставляет себе, ну а с темными и так все понятно. Как говорится, очередей за колбасой мы не помним, а вот пломбир был вкусным.

Приговор Игорю Пушкареву многие посчитали чересчур суровым. Фото: newsvl.ru

Во-вторых, усилиями как защитников Пушкарева, так и разного рода экспертов, дело экс-мэра быстро перевели в разряд политических. Надо сказать, повод для этого был – градоначальник открыто конфликтовал с губернатором Владимиром Миклушевским. А к фигурантам политических дел у нас принято относиться сочувственно – даже если человек действительно натворил дел.

Штука в том, что по сути, дело Пушкаревых никак не связано с политическими игрищами. Откровенно говоря, их было за что посадить – и сделали бы это при любом губернаторе. Конфронтация с краевиками, конечно, подбавила масла в огонь, но на самую суть обвинений не повлияла.

Who is Игорь Пушкарев?

Уголовное дело вертится вокруг бизнес-империи братьев Пушкаревых, главным активом которой является группа компаний «Востокцемент». Сейчас в нее входят приморские компании – «Спасскцемент», «Владивостокский бутощебеночный завод» и «Дробильно-сортировочный завод», «Теплоозерский цементный завод» из ЕАО и «Якутцемент» из Якутска. Группа компаний является едва ли не монополистом на приморском рынке цемента и асфальта.

Ноги у этой группы компаний растут из пушкарёвского концерна «Парк Групп», созданного в конце девяностых годов. Предприятие занималось всем подряд – продажей южно-корейской еды и стройматериалов, ремонтом судов, рыбодобычей... В 2000 году компания Игоря Пушкарёва стала владельцем предприятия «Спасскцемент» (на тот момент упадочного). В этом будущему градоначальнику помог крупный инвестиционный фонд «Baring Vostok Capital Partners». К слову говоря, на его основателя Майкла Калви в феврале этого года завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Данный фонд выкупил акции «Спасскцемента» и отдал предприятие Пушкареву в управление – за просто так. Через некоторое время «Парк Групп» выкупил акции и стал полноправным собственником. Потом на таких же условиях с фондом компания Пушкарева приобрели 8 добывающих судов и «Теплоозерский цементный завод».

Цементный магнат Игорь Пушкарев пришел к власти во время строек АТЭС. И, думается, неспростаФото: vlc.ru

Вскоре «Парк Групп» переименовали в «Востокцемент» - к этому времени концерн полностью перепрофилировался на торговлю дорожными стройматериалами. Бизнес пошел в гору: к моменту избрания на мэрский пост состояние 34-летнего Игоря Пушкарев оценивалось в 5,1 миллиарда рублей. И это по докризисному курсу! К этому времени молодой миллиардер с головой ушел в политику: он работал в думе Спасска-Дальнего, краевом Заксобрании, Совете Федерации… Все это время Пушкарев не выпускал из рук бразды правления бизнес-империей.

18 мая 2008 года Игорь Пушкарев становится мэром Владивостока. На выборах он открыто позиционировал себя как «человека Кремля» - и не без оснований. В Приморье Игоря Сергеевича знали не очень хорошо, но у него была поддержка в Москве и «правильная» партийная принадлежность. И, конечно, на помощь пришел заезженный аргумент – «уже богатый, значит, воровать не будет». Формально чиновник отошел от бизнеса, передав его ближайшим родственникам. Гендиректором «Востокцемента» стал брат Игоря Сергеевича – Андрей. Однако, как рассказывал на судебном заседании сам бывший мэр, на деле он не переставал «рулить» предприятием. С ним согласовывались даже даты отпусков работников.

Вполне логичная схема

Итак, мэром самого крупного города Приморья стал цементный магнат – и это в период подготовки Владивостока к саммиту АТЭС. В краевом центре развернулось небывалое по масштабам дорожное строительство: появлялись новые трассы, развязки, мосты. Почва для коррупции – самая благодатная. И, как утверждают следователи, Игорь Пушкарев воспользовался ей на полную катушку. С 2009 года мэрия Владивостока закупала строительные материалы исключительно у «Востокцемента» - причем по завышенным ценам. Посредником в этой прибыльной для Пушкарева схемы выступал МУП «Дороги Владивостока», которой управлял Андрей Лушников. Последний был в доле с Пушкаревыми – и поэтому без лишних слов участвовал во всех их махинациях. Вполне логичная схема – и, очевидно, она уже тянет на статью без всяких политических «заказов».

Конкретная выгода у Пушкарева была – по версии следствия, бывший градоначальник лично «наварил» на закупке стройматериалов у собственной компании 45 миллионов рублей. Кроме того, он получил взятку от собственного брата – за то, что мэрия заключает договоры только с «Востокцементом». В нее вошли деньги, недвижимость и ряд услуг; общая сумма подкупа составила 75 миллионов рублей. А вот МУП «Дороги Владивостока» получило ущерб в 158 миллионов и задолженность в 800 миллионов рублей.

Андрей Пушкарев числился гендиректором "Востокцемента" - но делами компании управлял его брат. Фото: пресс-служба "Востокцемента"

Момент со взяткой, на самом деле, является самой спорной частью обвинения. Зачем Игорю Пушкареву брать взятку за то, чтобы город закупал стройматериалы только у «Востокцемента» ? Ведь он (в нарушение закона) не прекращал управлять группой компаний, и ему ничего не стоило провернуть то же самое без всякого подкупа. Да и сумма, озвученная следствием, маловата – о состоянии бывшего градоначальника мы уже писали.

«Набегает» ли за такие прегрешения 17 лет, который дали Пушкареву – вопрос спорный. С одной стороны, за коррупцию нужно карать. И по совокупности наказания там, в общем-то, вполне мог получиться именно такой срок. С другой стороны, приговор явно чрезмерно суров – некоторые эксперты даже назвали его «жестоким». Учитывая то, что откровенным криминалом градоначальник не занимался. На фоне других громких коррупционных скандалов – например, дела Никиты Белых или, прости господи, Сердюкова – он смотрится странновато. Но не стоит забывать, что правосудие у нас не прецедентное – и поэтому подобные аналогии не имеют никакого смысла. Впрочем, решение суда пускай оспаривают адвокаты – тем более, что они уже обжаловали приговор.

Андрей Лушников возглавлял МУП "Дороги Владивостока" и тоже участвовал в преступной схеме. Фото: newsvl.ru

А что с политической подоплекой «пушкаревского» дела, о которой так много говорили? Думается, это можно трактовать лишь в том смысле, что за решетку мэр Владивостока угодил, в том числе, из-за противостояния с губернатором. Сидел бы тихо, не демонстрировал амбиции – и никто бы не мешал градоначальнику делать деньги с «Востокцементом». Звучит печально, но таковы российские реалии. Но, как мы писали выше, даже без данного аспекта вся эта история закончилась бы уголовным делом.