2019-04-12T09:09:16+03:00
Происшествия

Во Владивостоке водитель расстрелял аварийного комиссара

По словам мужчины, он просто оборонялся
Артём КАБАНКОВ
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Полиция разбирается, правомерно ли водитель "Жигулей" применил оружиеПолиция разбирается, правомерно ли водитель "Жигулей" применил оружиеФото: Архив "КП"
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Приморская столица отметилась довольно дикой историей. Банальная автомобильная авария закончилась дракой и стрельбой. В инциденте пострадал один человек.

Произошло все минувшим вечером возле дома на Окатовой, 20. Там столкнулись две легковушки – Toyota Windom и «Жигули». Водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения, развернувшись через двойную сплошную. В результате он столкнулся с отечественной машиной – владелец «Лады» явно не ожидал такого маневра.

Водитель "Тойоты" разворачивался через двойную сплошную - и врезался в "Жигули" Фото: dps_vl

Водитель "Тойоты" разворачивался через двойную сплошную - и врезался в "Жигули"Фото: dps_vl

На место аварии вскоре прибыл аварийный комиссар. Он повздорил с водителем «Жигулей». Начавшаяся драка вскоре переросла в перестрелку: 44-летний автовладелец достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в ноги. После этого он закрылся в машине; мужчина вызвал на место происшествия скорую и полицию.

По словам водителя «Жигулей», аварийный комиссар бил его и угрожал физической расправой. Именно поэтому мужчине пришлось обороняться.

Медики госпитализировали подстреленного комиссара. Сейчас в полиции проводится доследственная проверка. Пострадавшего отправили на судебно-медицинское исследование – специалистам предстоит установить тяжесть полученных им травм.

Чем обернется вся эта история для автомобилиста, пока неясно. Пока стражи порядка выписали ему административный протокол за стрельбу в неположенных местах. Если полиция решит, что водитель неправомерно применил «травмат», мужчине грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей и конфискация оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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