Сенаторы от Приморья отчитались о доходах

Российские сенаторы опубликовали декларации о доходах. Отчитались о заработках и политики от Приморья – Светлана Горячева и Людмила Талабаева. Они заработали по несколько миллионов рублей.

Так, депутат Совфеда Светлана Горячева за год заработала более 5,6 миллионов рублей. Как следует из декларации, основные капиталы политик вкладывает в землю и недвижимость. Светлана Горячева является владельцем крупного земельного участка площадью 731 квадратный метр – там размещается ее дача. Также в собственности политика находится жилой дом площадью 161 «квадрат» и квартира площадью 111 квадратных метров. Муж Горячевой живет гораздо более скромно. За гол он заработал всего лишь 371 тысячу рублей, а в собственности имеет только одну квартиру площадью 44 квадратных метра. Транспортом семья сенатора не владеет.

Людмила Горячева гораздо состоятельнее своего супруга. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Более зажиточной оказалась семья Людмилы Талабаева. За год депутат заработала более 5,8 миллионов рублей. В собственности политика находятся дом площадью 86 квадратных метров и две небольшие квартиры (53 и 61 «квадратов»), а также нежилое помещение в 135 квадратных метров. Также в пользовании сенатора находится земельный участок площадью 2500 квадратов.

Людмила Талабаева заработала более 5,8 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Муж Людмилы Заумовны за год заработал 686 тысяч рублей. Впрочем, супруг сенатора не бедствует: помимо земельного участка в 2500 «квадратов», он владеет двумя домами (230 и 144 квадратных метра). Еще одну квартиру площадью 63,7 метра он делит с женой. В собственности семьи Талабаевых находится три машины: внедорожники Lexus GX 460 и Toyota Land Cruiser, а также пикап SsangYong Actyon Sports.