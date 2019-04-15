Приморский театр готовит премьеру греческой трагедии

30 мая в Приморском краевом драматическом театре имени Горького состоится премьера античной трагедии «Царь Эдип». О том, что это будет международная постановка, журналисты узнали на пресс-конференции во Владивостоке. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», особенно горячо и вдохновенно о репетициях и самой идее спектакля говорила исполнительница роли Иокасты, матери Эдипа, - Теодора Янницы. Она – не только актриса, но и директор Греческого культурного центра в Москве.

Она поблагодарила руководство приморского театра за приглашение поработать вместе и сказала, что ей комфортно работать со всеми артистами.- Наш центр четырнадцатый год ведет последовательно работу по распространению греческой культуры – не только в Москве, но во всех регионах необъятной России; по дальнейшему сближению двух наших близких миров, российского и греческого. Для нас очень важно привезти эту вневременную, вечно актуальную пьесу, во Владивосток. И для меня это – великое счастье, как для человека, матери, жены и актрисы, доносить до зрителя великие посылы. Потому что основа – это сценарий: величайшие мощнейшие слова, - отметила Теодора.

Кроме Теодоры, матерью Эдипа будет также Марина Волкова – актриса драмтеатра имени Горького. А главную мужскую роль играет Сергей Коврижиных – так решил режиссер-постановщик из Греции Ангелос Сидератос. Он пояснил: обычно артисты боятся исполнить эту наисложнейшую роль, но Сергей не просто справляется с ней - его царь Эдип, скорее всего, станет сюрпризом для зрителей.

Будущий царь Эдип, актер Сергей Коврижиных и балетмейстер Надежда ДроздоваФото: Ксения КРЫМОВА

- По Аристотелю, это - величайшая трагедия всех времен. И поскольку руководитель театра Ефим Семенович выбрал античную трагедию, «Царя Эдипа», - он представляется большим вызовом, как для меня, моих коллег, так и для зрителя. А зрители обнаружат величайшие, вневременные всечеловеческие посылы, которых никакой другой писатель на протяжении двух с половиной тысяч последующих лет не посмел коснуться. И это – столкновение человека с богами, столкновение божественной и светской власти, величие власти. Каждый человек, обладающий маленькой или большей властью, иногда теряет разум из-за этой власти. Личная трагедия Эдипа, который наказан богами, хотя он ни в чем не виноват. Он является отцеубийцей и женится на своей матери, не зная этого. Происходит кровосмешение. И судьба наказывает его с помощью богов, в том числе из-за мании величия. Эти посылы никогда раньше не были показаны в театре, - акцентировал внимание режиссер.

Также он обратил внимание приморских зрителей на то, что есть еще одна значимая роль, «к которой боятся прикоснуться даже греки, приобщенные к жанру трагедии, - роль домочадца». Чтобы убедиться в этом, достаточно досмотреть спектакль до конца.

Афиши уже висят, премьера состоится 30 маяФото: Ксения КРЫМОВА

В свою очередь художественный руководитель театра имени Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий сказал:

- Мы взяли этот спектакль, потому что во Владивостоке никогда не было такой классической постановки греческой пьесы. У нас будут классические маски и декорации: то есть исследование в первую очередь драматургии Софокла. В греческом театре важен не только голос, главное – содержание, внутренний человеческий накал. У меня внутреннее чувство, что люди примут спектакль, откликнутся на него.

Звеняцкий добавил, показав на греческого режиссера, что пока не знает результат, но верит «этому седому, умудренному опытом человеку».

Музыкальный руководитель Тамара Данцигер-Дельсаль и худрук краевого драмтеатра Ефим ЗвеняцкийФото: Ксения КРЫМОВА