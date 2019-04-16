2019-04-16T05:25:59+03:00
Дом. Семья

Жителям «Земли леопарда» в Приморье устроили настоящий медосмотр

Пушистых обитателей заповедника взвешивают, измеряют параметры тела, берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
Поделиться:
Встреченные нами животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».Встреченные нами животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».
Изменить размер текста:

Ветеринарный медосмотр проходят дикие обитатели национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Исследования проводятся для того, чтобы своевременно выявить инфекционные заболевания, которые могут угрожать их крупным соседям - дальневосточному леопарду и амурскому тигру.

Дальневосточный лесной кот. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Дальневосточный лесной кот. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Как известно, в природе все взаимосвязано. Опасная болезнь очень быстро передается другим лесным обитателям. К примеру, от жертве к тигру. В этом случае рискуют погибнуть не только отдельные особи, но и даже исчезнуть целые популяции. Чтобы жизни и здоровью краснокнижых животных ничего не угрожало, специалисты проводят исследования. Ученые уже много лет пристально следят за здоровьем зверей, чтобы избежать печальных последствий. Именно поэтому значимость осмотров сложно переоценить.

Чтобы выяснить состояние здоровья редчайших кошек планеты, специалисты нацпарка начали «эко-охоту». На прием зверей, как в обычной больнице, никто не вызывает - это непросто. Пациентов заманивают в живоловушки – специальные контейнеры с приманкой, и уже там временно обездвиженных мелких млекопитающих забирают специалисты. Судя потому, что многие животные возвращаются на «повторный прием», заточение в клетке их совсем не тревожит. Они даже воспринимают ловушки как своеобразные столовые, поэтому контейнеры приходится постоянно перемещать.

Специалисты осматривают барсуков и дальневосточных лесных котов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Специалисты осматривают барсуков и дальневосточных лесных котов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Сейчас специалисты осматривают барсуков и дальневосточных лесных котов, уделяется внимание каждому звериному аспекту здоровья. Работу облегчает и тот факт, что временно животные находятся в обездвиженном состоянии. После клинического осмотра их взвешивают, измеряют параметры тела, берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек. После этого - снова отпускают в тайгу.

Собранные образцы проходят предварительный анализ, а потом готовятся к отправке в ветеринарную лабораторию. Здесь их ждет уже следующий этап – исследование материала на предмет наличия маркеров инфекционных заболеваний. Ветеринарный врач, сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Надежда Сулихан отметила, что предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка очень радуют.

Звери прекрасно перезимовали и сейчас очень хорошо питаются. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Звери прекрасно перезимовали и сейчас очень хорошо питаются. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

- Встреченные нами животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы. Звери прекрасно перезимовали и сейчас очень хорошо питаются. На данный момент потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено, исследования продолжаются, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подразделения Приморских электрических сетей - победители и призеры районных смотров-конкурсов по охране труда
Во Владивостоке массовая авария блокировала одну из важных городских дорог
Первые тюльпаны распустились во Владивостоке
В июле во Владивостоке откроют памятник Хо Ши Мину
Более 300 приморских семей получат в апреле новую выплату
Погода во Владивостоке и Приморье на 16 апреля
Во Владивостоке эвакуировали два бизнес-центра из-за сообщения о минировании
В одном из районов Приморья специалисты обнаружили опасную для человека инфекцию
Во вторник часть Владивостока останется без воды
Очевидец смертельной аварии в Приморье сам угодил под колеса авто и погиб
В Приморье появился новый мост
«Тойота» сбила пешехода недалеко от аэропорта Владивосток
Поход в ночной клуб во Владивостоке обернулся уголовным делом
Во Владивостоке отмывают автобусные остановки
Сегодня в Приморье пройдут небольшие дожди
Юные приморцы взяли «золото» на Кубке Дальнего Востока по Го
ГИБДД назвала города-лидеры по наездам в Приморье
«Луч» сыграл в Новосибирске вничью
С овощной базы в Уссурийске вывезли почти 50 нелегалов
Из-за циклона в Приморье отменили десяток автобусов и авиарейсов
В Приморье опытная невестка оставила свекровку без денег
Во Владивостоке прольется дождь со снегом
Приморские спортсмены поборются с именитым гроссмейстером
Во Владивостоке загорелась десятиэтажка
Губернатор Приморья принял участие в хоккейном турнире