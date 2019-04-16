Жителям «Земли леопарда» в Приморье устроили настоящий медосмотр

Ветеринарный медосмотр проходят дикие обитатели национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Исследования проводятся для того, чтобы своевременно выявить инфекционные заболевания, которые могут угрожать их крупным соседям - дальневосточному леопарду и амурскому тигру.

Дальневосточный лесной кот. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Как известно, в природе все взаимосвязано. Опасная болезнь очень быстро передается другим лесным обитателям. К примеру, от жертве к тигру. В этом случае рискуют погибнуть не только отдельные особи, но и даже исчезнуть целые популяции. Чтобы жизни и здоровью краснокнижых животных ничего не угрожало, специалисты проводят исследования. Ученые уже много лет пристально следят за здоровьем зверей, чтобы избежать печальных последствий. Именно поэтому значимость осмотров сложно переоценить.

Чтобы выяснить состояние здоровья редчайших кошек планеты, специалисты нацпарка начали «эко-охоту». На прием зверей, как в обычной больнице, никто не вызывает - это непросто. Пациентов заманивают в живоловушки – специальные контейнеры с приманкой, и уже там временно обездвиженных мелких млекопитающих забирают специалисты. Судя потому, что многие животные возвращаются на «повторный прием», заточение в клетке их совсем не тревожит. Они даже воспринимают ловушки как своеобразные столовые, поэтому контейнеры приходится постоянно перемещать.

Специалисты осматривают барсуков и дальневосточных лесных котов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Сейчас специалисты осматривают барсуков и дальневосточных лесных котов, уделяется внимание каждому звериному аспекту здоровья. Работу облегчает и тот факт, что временно животные находятся в обездвиженном состоянии. После клинического осмотра их взвешивают, измеряют параметры тела, берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек. После этого - снова отпускают в тайгу.

Собранные образцы проходят предварительный анализ, а потом готовятся к отправке в ветеринарную лабораторию. Здесь их ждет уже следующий этап – исследование материала на предмет наличия маркеров инфекционных заболеваний. Ветеринарный врач, сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Надежда Сулихан отметила, что предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка очень радуют.

Звери прекрасно перезимовали и сейчас очень хорошо питаются. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

- Встреченные нами животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы. Звери прекрасно перезимовали и сейчас очень хорошо питаются. На данный момент потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено, исследования продолжаются, - отметила она.