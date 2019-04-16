2019-04-16T08:41:21+03:00
Происшествия

В центре Владивостока прорвало теплотрассу

Из-за аварии без горячей воды остались 8 жилых домов [фото, видео]
Артём КАБАНКОВ
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Из люка возле отеля "Лотте" начал бить кипятокИз люка возле отеля "Лотте" начал бить кипятокФото: Василий ПОЛИКАРПОВ
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В центре Владивостока прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла возле отеля «Lotte». Из-за аварии без воды остались жилые дома, а также Центр материнства и детства.

Инцидент произошел меньше часа назад. Из люка возле отеля стал бить поток горячей воды. Сейчас машинам, которые спускаются к Океанскому проспекту, приходится ехать через настоящее море горячей воды.

Владивосток, прорвало трубу с горячей водой возле отеля "Лотте".

Ничуть не лучше чувствуют себя пешеходы: «зебру» в районе торгового центра «Изумруд» затопило – воды там примерно по щиколотку.

Владивосток, прорвало трубу возле "Лотте".

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе мэрии, прорыв произошел на тепловых сетях ВПЭС. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.

– Сотрудники ищут место порыва. На это время они отключили от горячей воды 8 жилых домов, Центр материнства и детства, а также здание телеканала «ГТРК Владивосток». Как только они найдут место аварии, воду вернут. Это не займет много времени, - сообщила сотрудница городской администрации.

Рабочие сообщили, что теплотрассу прорвало в нескольких местах Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Рабочие сообщили, что теплотрассу прорвало в нескольких местахФото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Сотрудники ВПЭС рассказали «КП», что теплотрасса рванула в нескольких местах одновременно. Основной прорыв произошел возле дома на Уборевича, 22 (там располагается «Владивостокский клинико-диагностический центр»). В скором времени туда подъедет экскаватор: рабочие будут раскапывать асфальт, чтобы добраться до теплотрассы. Проезжую часть это не затронет. Сколько времени займут работы, сказать сложно. Рабочие собираются провозиться с ремонтом минимум до вечера – но не исключено, что весь процесс затянется до завтрашнего дня.

Место основного порыва трубы Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Место основного порыва трубыФото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Ситуацию в мэрии назвали штатной. Наиболее вероятной причиной порыва является банальная изношенность коммуникаций: во Владивостоке большая часть труб нуждаются в замене. Решить эту проблему не могут уже много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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