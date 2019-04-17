Похоронили заживо: в Приморье пес выбрался из могилы и снова вернулся к хозяевам

История, которая достойна стать сюжетом очередного фильма про четвероногих друзей, произошла накануне в Приморье. Старый пес, которого хозяева уже похоронили, неожиданно «ожил» и выбрался из импровизированной могилы. Нашли его сотрудники приюта, а уже на следующий день собака отправилась домой.

Найденный у дороги пес выглядел измученным. Фото: irina.mudrova_open_your_hearts.

Все произошло в Уссурийске. Волонтеры из местного приюта «Открой свое сердце» под руководством Ирины Мудровой возвращались с очередного отлова животных, когда вдруг раздался звонок на телефон. На том конце провода сообщили о собаке, которую сбили в районе улицы Кирова. Стало ясно, что несчастному животному необходима помощь. Девушки, не раздумывая, развернули машину и отправились по указанному адресу.

- Не прошли мимо умирающей собаки, сами не справились, попросили помощи, - написала на странице приюта в Instagram Ирина Мудрова.

Когда волонтеры прибыли к месту, их ждала печальная картина. Почти седой пес стоял, будто вкопанный. Окровавленная собака дрожала: то ли от холода, то ли от страха. Девушки, которые нашли животное, предположили, что его сбили. На этом и остановились. Измотанного питомца завернули в одеяло и погрузили в машину.

Ирина Мудрова рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», что «хвостика» сразу же повезли в ветеринарную клинику. Там врачи взяли у него необходимые анализы и выяснили, что пес серьезно болен - энтерит. Эта болезнь свойственна не только щенкам, но и животным в возрасте. Именно таким и оказался найденыш, которого, как предполагалось, сбил автомобиль.

- Пёсик оказался с энтеритом - выяснилось в клинике. Прокапали, но форма запущена. Исход будет скорее не в пользу жизни собаки. Как бы там не было, счёт за капельницу выставили, - отчиталась на странице приюта в Instagram Ирина Мудрова. Деньги на лечение собаки руководитель питомника, кстати, заплатила из своего кармана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/703647" frameborder="0"></iframe> Волонтеры приюта прибыли на место, где, якобы, сбили собаку. Видео: irina.mudrova_open_your_hearts..

Уже вечером в приюте «Открой свое сердце» раздался телефонный звонок. А утром за собакой приехали… хозяева. Женщина, за собакой, не смогла сдержать слез, а далее последовал сбивчивый рассказ о нелегкой судьбе Дика - так зовут «потеряшку».

Оказалось, что псу 18 лет. За свою долгую и счастливую жизнь он пережил смерть двух своих хозяек, не один раз терялся, попадал под колеса автомобилей. Но то, что случилось с ним в этот раз, ни на секунду не сравнится с прошлыми приключениями. Хозяева рассказали, что Дика схватила судорога, и он, судя по всему, на время потерял сознание. В доме решили, что животное отошло в мир иной. Чтобы избежать болезненной процедуры расставания детей и женщин с любимым питомцем, мужчина принял решение сложить собаку в пакет и похоронить на пустыре. Глубокой ямы для четвероногого друга он копать не стал, просто присыпал мешок землей.

Судя по всему, собака, которую посчитали мертвой, пришла в себя и, более того, нашла силы самостоятельно выбраться из мешка и добраться до трассы. Уже там несчастное животное попало в руки к волонтерам. В приюте отметили, что такой истории у них еще не было.

- Собакен, кстати с характером, но любим, - отметила Ирина Мудрова.

Встреча Дика с хозяйкой. Фото: irina.mudrova_open_your_hearts.

О случае, который вполне может претендовать на сюжет книги или фильма, руководитель приюта поспешила рассказать своим подписчикам. На пост в Instagram откликнулось много людей, вот только большинство комментариев оказались нелицеприятными. Пользователи соцсети набрасывались на «нерадивых» хозяев, осуждая их за ужасный поступок - похоронить собаку заживо. Корреспондент «Комсомолки» пытался связаться с владельца Дика, но Ирина Мудрова ответила, что его владельцы не хотят придавать огласке эту историю. Одна из причин - все те же комментарии-нападки.

-Понимаю, что этот факт вызовет бурю эмоций, но не надо осуждать. Дик очень дорог людям как память о маме и сестре. Получилось, что получилось... При встрече были слёзы, сбивчивый рассказ о судьбе собаки и благодарность не только на словах: женщины пожертвовали приюту деньги и пожелали здоровья. Спасибо большое и за то, и за другое, - написала на все той же странице в Instagram Ирина Мудрова. Уже при личном разговоре, она уточнила, что и ту тысячу рублей, потраченную на капельницу, они ей тоже вернули.

Между тем, нашлись и те, кто встал на защиту владельцев собаки. Пользователи пытались оправдать хозяев, подбодрить, а также желали Дику еще долгих лет жизни.

- Бывает, что живых людей считают мертвыми. Не специально ведь его похоронили. Вероятно, собака потеряла сознание. Люди в спешке похоронили. Заметьте, не выкинули на мусорку, а похоронили. Так бывает, Дик очнулся - значит его история не закончилась! Он нужен своим хозяевам, иначе они бы не приехали за ним. Так хочется, чтобы он поправился, - написали комментаторы.

Теперь Дику предстоит длительное и непростое лечение от энтерита. Сейчас пес находится дома, а рядом с ним его любящая семья.