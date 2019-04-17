В Приморье полицейские прямо на трассе нашли медвежонка в коробке

В ясельной группе Центра реабилитации «Тигр» пополнение. Совсем недавно инспекторы Охотнадзора привезли в центр медвежонка. Дикого зверя прямо на дороге обнаружили полицейские. Вот только перед этим кто-то засунул малыша в коробку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Экипаж полиции ехал по трассе в Спасском районе Приморского края, когда сотрудники приметили картонную коробку, стоявшую на обочине. Бдительные стражи порядка остановились и, как оказалось, не зря. Внутри сидел маленький медвежонок. Взрослых особей поблизости не оказалось.

О своей необычной находке инспекторы сообщили в Охотнадзор, а там, в свою очередь, организовали доставку малыша в Центр реабилитации «Тигр». Так, в яслях центра появился пятый медвежонок-сирота.

Специалисты выяснили, что новый постоялец - маленькая трехмесячная медведица. Состояние дикого зверя ветеринарный врач оценил как удовлетворительное.

С другими обитателями реабилитационного центра малышка быстро нашла общий язык. Фото: МРОО «Центр «Тигр».

-Медведица упитанная, не больная. Примерный возраст - около трех с половиной месяцев. Сразу же влилась в коллектив других медвежат. Сейчас чувствует себя нормально. Питается малышка так же, как и остальные жители центра. Уже давно специалисты разработали специальный рацион, в котором присутствуют и каша, и даже молочные смеси, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» председатель правления Центра реабилитации тигров и других редких животных Виктор Кузьменко.

По его словам, есть мнение, что раньше медведица жила среди людей - об этом говорит ее поведение. При встрече с полицейскими, с сотрудниками центра дикий зверь ничуть не испугался, а наоборот. Этот момент специалисты скорректируют в процессе,

- Она еще маленькая, и нужно корректировать поведение. Дикий зверь должен бояться людей, испытывать дискомфорт при встрече с ними. А эта медведица не такая. Берешь ее на руки, и она спокойно сидит. Отпускаешь, и она исследует пол, землю, - уточнил Виктор Кузьменко.

Общение со сверстниками и полноценный рацион - это то, что ей сейчас необходимо для развития и роста. После - уже подросшую медведицу отпустят на волю.