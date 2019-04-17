2019-04-18T05:26:17+03:00
Происшествия

Самолет с Олегом Кожемяко на борту экстренно сел в Красноярске

Рейс из Владивостока в Москву вынужденно прервали из-за жалобы пассажира на самочувствие
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Самолет, на борту которого находился губернатор Приморья Олег Кожемяко, экстренно сел в Красноярске из-за жалобы пассажира на здоровье.

Рейс Владивосток-Москва был прерван по решению капитана воздушного судна. По имеющейся информации экстренная посадка не связана с какими-либо техническими неполадками. Причиной смены маршрута стала жалоба одного из пассажиров рейса на плохое самочувствие.

По прибытию самолета в аэропорт Красноярска женщину, которой стало плохо, вывели из салона и направили в больницу. После этого рейс был возобновлен.

По информации пресс-службы администрации Приморского края Олег Кожемяко уже находится в Москве - самолет успешно приземлился. Последующий полет прошел без каких-либо происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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