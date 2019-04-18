Целеустремленный, но вспыльчивый: друзья Федора Конюхова рассказали о его жизни в Приморье

Очередная (шестая по счету) кругосветка знаменитого путешественника Федора Конюхова подходит к концу. В этот раз безбашенный россиянин пересекает мировой океан на весельной лодке. За его кругосветкой следят любители приключений по всему миру. Но, наверное, сильнее всего переживают за Конюхова в Приморье – здесь путешественник прожил без малого двадцать лет, и здесь же он организовал свои первые кругосветные путешествия. Корреспондент «Комсомолки» побывал в местах, где когда-то жил Федор – и пообщался с его друзьями и бывшими соседями.

Йога, хиппи и «моржи»

Для тех, кто не знает – Федор Конюхов является почетным гражданином Находки. Жил путешественник в селе Хмыловка и в поселке Береговой (часть поселка Врангель) с 1974 по 1995 годы. То есть до самого переезда в Москву. Однако последний раз в Приморье путешественник приезжал без малого 15 лет назад. Дело не только в загруженности. На малой родине у Конюхова остались как друзья, так и недруги – и последних, к слову говоря, хватает.

Федор с женой Людмилой и двумя детьми, Оскаром и Татьяной, жил в многоэтажке на улице Беринга. Просторную трехкомнатную квартиру на четвертом этаже семье предоставил Союз художников. Ее уже давно продали другим людям – но когда-то именно здесь собирались единомышленники и друзья путешественника.

В этом доме знаменитый путешественник жил с семьейФото: Артём КАБАНКОВ

Круг общения у Конюховых был вполне понятным – это была творческая интеллигенция и туристы. Художники, музыканты, спелеологи, хиппи… Компания не самая большая – но была. У Федора до сих пор остается много друзей в Находке и ее окрестностях.

– Он занимался туризмом, ходил в наш клуб «моржей». Мы на пляже часто отдыхали, мидий ловили. Еще у Федора была знаменитая доска с гвоздями. Тогда стала модной йога – все эти хождения по углям, всякие упражнения… Вот Федор в доску наколотил гвоздей и на них лежал. Предлагал, кстати, всем гостям – я тоже как-то согласился. Просто из интереса. Ну ничего, опыт интересный, - вспоминает старый друг Конюхова Владимир Давыдов.

Владимир Давыдов ходил с Конюховым в походы про ПриморьюФото: Артём КАБАНКОВ

С ним Конюхов ходил по приморским горам и пещерам. Познакомились они в клубе спелеологов в восьмидесятых. По словам Владимира, экстремалы тогда готовились спускаться в солончаковые пещеры. Незадолго до похода в клуб зашел Федор и попросил взять с собой. На туриста будущий путешественник не походил даже отдаленно – в обычных ботинках, в джинсах, без рюкзака. Уговорил, взяли – и спуск в пещеры Конюхов сдюжил.

«Федору ссыпают сто тысяч в рюкзак – и он улетает»

Во Врангель семья Конюховых приехали из Беларуси. С Людмилой будущий путешественник познакомился в художественном училище – так что оба они были людьми творческими. Жили скромно, но не бедствовали. Поначалу Федор работал обычным моряком (как-никак, закончил две мореходки). Потом он плотно занялся искусством.

– В Союзе ему мешали путешествовать. Пытались привлечь за тунеядство, бродяжничество – там ведь всех не работающих наказывали. Поэтому Федор вступил в Союз художников и защитил кандидатскую. Это и дало ему возможность официально не работать – и беспрепятственно отправляться в экспедиции. Федор вообще много рисовал – он творческий человек, - рассказал «Комсомолке» настоятель храма в селе Хмыловка Александр Жолобов.

Александр Жолобов является настоятелем храма в ХмыловкеФото: Артём КАБАНКОВ

Священник познакомился с Конюховым в 1990 году, когда Федор готовился к своему первому кругосветному плаванию. Тогда Александр еще не был церковником – в религию он пошел позже, именно по настоянию путешественника. Приморец помогал Конюхову в организации первых кругосветных путешествий – они вместе искали спонсоров, снаряжение, транспорт. Вместе с другом они организовали находкинскую «Школу путешествий». Благодаря этому в начале девяностых из Находки отправились сразу три кругосветных экспедиции (включая конюховское).

Организация путешествий – дело довольно затратное. В начале девяностых – трудные, нищие годы – деньги найти было вообще делом сложным. Но у Александра с Федором все получилось. В 1990 году, когда готовилась первое кругосветное путешествие Конюхова (тогда он без остановок обогнувший земной шар на яхте), на помощь пришла обыкновенная дерзость. Путешественник вместе с Александром заявились в компанию «Ингосстрах» - не наобум, конечно, по знакомству. И попросили денег на путешествие.

– Мы же предлагали их рекламу на яхте, которую мы купим. В конце концов, Федор собирался обойти весь мир, со стартом в Австралии. А судно потом бы «Ингосстраху» отдали, чтобы они его продали. В общем, компания ничего особенно не теряла. В общем, согласились. Картина маслом: в офисе Федору ссыпают сто тысяч долларов в рюкзак – и он улетает в Австралию, - вспоминает Александр Жолобов.

Отец Александр помогал Федору в организации первой кругосветки

Большая часть суммы пошла на покупку судна. За такие деньги купить действительно хорошую яхту не получилось – и судно у Федора было довольно утлое. Австралийцы пытались отговорить безбашенного русского от того, чтобы выходить на «Караане» (название яхты, - прим. ред.) в море – но путешественник остался непреклонен. Кругосветку яхта выдержала, хоть и с трудом.

Собственно говоря, по этой же схеме Федор собирал деньги на многие свои предприятия. В свое время он рекламировал и «Уссурийский бальзам», и даже лапшу «Роллтон». Доход приносили и картины – их путешественник за свою жизнь нарисовал около трех тысяч.

Конюхов в рекламе лапши.Федор Конюхов в рекламе Роллтон

Семья тянула назад

По словам отца Александра, Федор еще в молодости был глубоко верующим человеком – и вдобавок чрезвычайно целеустремленным. Конюхов всегда отличался довольно своеобразным мировоззрением – пожалуй, слово «блаженный» подходит здесь лучше всего. В своих экспедициях Федор всегда считал главным именно свой духовный рост, а не какие-то рекорды и достижения. После возвращения из первой кругосветки Конюхов настоял на том, чтобы в Береговом построили церковь. Жолобов активно помогал в реализации проекта – а в 2001 году стал настоятелем храма.

Федор Конюхов имеет непосредственное отношение к появлению храма в ХмыловкеФото: Артём КАБАНКОВ

В то же время, характерной чертой Федора была вспыльчивость – если ему что-либо казалось несправедливым, он мог и в драку полезть.

– Вообще, он с любым мог найти общий язык, и конфликтовал с людьми он не часто. Но – бывало. Когда Федор в конце 80-х ходил в знаменитую экспедицию с группой Дмитрия Шпаро, он с ним поругался. Что уж там они не поделили, не знаю, но он чайником в Шпаро запустил, - рассказал «Комсомолке» путешественник Фарид Абдулин.

Другой случай (широко известный): на Балтфлоте, где по молодости служил Конюхов, он опрокинул на старослужащего бачок с горячим борщом – из-за издевательств и «дедовщины». В общем, ругаться с Федором было чревато. Но сам он конфликта никогда не искал – и все его друзья говорят именно об этом.

Фарид Абдулин жил во Врангеле в одно время с Конюховым, они дружили семьями. Сам он в 1985 году отправился с Федором зимний велопоход по Крайнему Северу.

Фарид Абдулин ходил с Конюховым в велопоход по Крайнему Северу. Снимок - как раз оттуда. Фото: risk.ru

В отличие от друга, Фарид оказался более приземленным человеком, и не стал всю свою жизнь тратить на путешествия. Во время похождений Конюхова приморец помогал его жене тащить хозяйство и семью.

– Людмила своего мужа большую часть времени ждала из разных путешествий. Какая уж там семейная жизнь. Пока супруг бродил по миру, она занималась домом, растила детей. Без помощи друзей ей, наверное, вообще тяжело было бы. Это, собственно, и стало одной из главных причин их расставания. После развода Людмила уехала в Штаты, где живет до сих пор, - рассказывает Александр Жолобов.

Последним местом работы Конюхова в Приморье стал Восточный порт. Там он работал художником-оформителем – рисовал вывески, плакаты, рекламу. Работал путешественник под началом нынешнего мэра Находки Бориса Гладких.

– Жили мы с Федором во Врангеле, общались семьями. Его жена Людмила с детьми частенько в гостях у нас была, на чай заходили. Я Конюхова запомнил как очень положительного, светлого человека. Федор всегда был очень активным, наполненный самыми разными идеями, - рассказал корреспонденту «КП» градоначальник.

Мэр Находки Борис Гладких хорошо знает легендарного путешественника. Фото: nakhodka-city.ru

По его словам, с женой Конюхов расстался буквально в зените славы. Его звали в Москву, на разные встречи, в экспедиции… Семья же тянула его назад. Вероятно, это тоже внесло свою лепту в развод.

Все дело в деньгах

Как мы писали выше, остались в Приморье у Конюхова и недруги. Основная причина их появления простая: деньги. Спонсоров, как мы писали выше, путешественник искал везде – так как увлечение у него весьма дорогостоящее. Например, одиночное путешествие Федора на Южный полюс обошлось в 100 тысяч долларов. Те, кто помогал все организовывать и тратился на экспедицию, не получили с этого никакой прибыли – да и откуда ей взяться?

– По возвращении Конюхову вручили денежную премию от государства – дали карточку на десять тысяч. Так он карточку разломал. Сказал - мол, мы с друзьями посвящаем этот рекорд России. Денег не возьмем. В тот раз ему это сошло с рук, - рассказывает Александр Жолобов.

Федор Конюхов прожил в Находке без малого двадцать летФото: Артём КАБАНКОВ

В общем, неудивительно, что некоторые «вкладчики» крепко на путешественника обиделись. Не всем понравилось тратить время и финансы просто за идею. Тем более, идею весьма странноватую. Подобных случаев было много – так у некоторых приморцев есть что предъявить именитому путешественнику.

– Из-за денег, зависти на Конюхова многие точат зуб. И когда Федор приезжал в Приморье, все это на него наваливалось. Приходилось разбираться с какими-то конфликтами, старыми обидами. Наверное, неудивительно, что с 2004 года Федор не приезжает в Приморье. Конечно, у него еще и занятость большая. Но ждем, что в этом году он все-таки приедет в регион, - рассказывает Александр Жолобов.

Сейчас Федор Конюхов подходит к мысу Горн. По раскладкам путешественника, этой точки он достигнет уже через двадцать дней – если ничего не помешает. При этом к нему на встречу уже выдвинулась спасательная экспедиция, организованная сыном Оскаром. После шторма лодка почетного жителя Находки серьезно пострадала, и непонятно, дотянет ли она до заветного мыса. Может статься, что после завершения экспедиции Федор вновь посетит родные приморские места. Если позволит время и здоровье. С последним у путешественника давно серьезные проблемы. По словам друзей, нечеловеческие нагрузки, которым подвергает себя Федор, давно дали о себе знать – его организм совершенно разбит. Но зато у путешественника есть стальная воля, характер и вера. Именно на них он и держится в своем плавании.