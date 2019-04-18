2019-04-18T10:14:14+03:00
Звезды

Юные танцоры могут стать воспитанниками Московской Академии хореографии

Признанный во всем мире образовательный центр в сфере балетного искусства выберет самых талантливых детей для обучения в приморском филиале.
Варвара ПОГОДИНА
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Мечты о большой сцене могут стать реальностью.Мечты о большой сцене могут стать реальностью.Фото: Елена АСТАФУРОВА
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Филиал Московской Государственной Академии хореографии объявил о начале приема девочек и мальчиков для обучения в 2019-2020 учебном году во Владивостоке. Свои заявки на участие в просмотре, который пройдет в мае, могут направить родители юных талантов со всего Дальнего Востока.

- В этапах отбора участвуют абитуриенты, заканчивающие начальную школу, переходящие из четвертого в пятый класс общеобразовательной школы. Просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными в Московской Государственной Академии хореографии. Дети приходят на все этапы набора вместе с родителем или законным представителем, - рассказали в конкурсной комиссии.

Первый тур пройдет с 23 по 25 мая, в это время опытные педагоги учебного заведения оценят физические данные детей. 27 и 28 мая состоится второй этап отбора - прохождение медицинской комиссии.

К третьему туру будут допущены дети, успешно преодолевшие поставленную планку по своим физическим данным. 30 мая по сути состоится творческий конкурс, в ходе которого опытные педагоги поставят оценки музыкальности, танцевальным способностям каждого ребенка, координации, эмоционально-образной выразительности и пластичности.

Набор учащихся будет проходить в помещении Школы-интерната для одаренных детей по адресу: Владивосток, улица Чапаева, 5. Подробная информация о приеме в филиал МГАХ Владивостока находится на сайте Московской Государственной Академии хореографии в разделе: «Поступление. Филиалы. Филиал во Владивостоке». Контактный телефон для консультаций во Владивостоке: +7 (914) 792-02-99, +7 (977) 807-88-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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