«Тайные знаки - скрытые смыслы» становятся явными в картинной галерее

В Приморской государственной картинной галерее открылся новый выставочный проект «Тайные знаки - скрытые смыслы». В экспозиции западноевропейского натюрморта XVII - начала XX веков представлены произведения из собрания Приморской государственной картинной галереи, Дальневосточного художественного музея (Хабаровск), Нижегородского государственного художественного музея. Посетителям представится уникальная возможность познакомиться с экспонатами из частных коллекций Москвы, недоступными большинству зрителей. Дополнят выставку прекрасные образцы серебряной посуды из коллекции антикварной галереи «Раритет».

Экспозиция «Тайные знаки - скрытые смыслы» открывает зрителю историю развития натюрмортного жанра в европейском искусстве. Каждое произведение живописи, представленное на выставке, имеет «второе дно».

- Так, цветочные композиции живописцев XVII века Даниэля Сегерса, Флориса ван Шутена, Жана-Батиста Моннуайе и других не только с ботанической точностью показывают богатство растительного мира, но и зачастую несут послание, зашифрованное с помощью «языка цветов». «Натюрморт с черепом» Александра Адриансена представляет популярный жанр vanitas - «суета сует», намекающий на быстротечность человеческой жизни, - просветили в Приморской картинной галерее. - Произведения Огюстена Дюбюссона, Яна ван Осса отмечают XVIII век, когда роль натюрморта стала постепенно изменяться. Художники используют его для совершенствования своей техники. Смысловая многозначность уходит в небытие.

Выставка продлится до 14 июля в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи по адресу: ул. Алеутская, 12.