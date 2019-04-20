2019-04-20T10:11:46+03:00
Общество

Масштабный субботник проходит в Приморье

В уборке территории принял участие глава региона [фото]
Милана СОКОЛ
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Олег Кожемяко принял участие в субботнике.Фото:Александр Сафронов (Администрация Приморского края)Олег Кожемяко принял участие в субботнике.Фото:Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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20 апреля в Приморье стартовал масштабный субботник, участие в котором принимают представители различных организаций и инициативные жители края. Уборка территории проходит во всех районах края, не стал исключением и Владивосток. Расчистить и облагородить территорию одного из скверов краевой столицы помог горожанам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор ПК помог в посадке растений. Фото:Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Губернатор ПК помог в посадке растений. Фото:Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Глава региона принял участие в уборке сквера на Постышева, 7а во Владивостоке. Буквально недавно на этом участке планировалась очередная застройка, однако усилиями местных жителей удалось сохранить и облагородить территорию. Площадка, оснащенная лавочками и урнами, вскоре видоизменится благодаря посадке багульника, сирени и пихты. Инициативная группа горожан во главе с губернатором высадила здесь около 100 кустов растений. Планируется, что со временем в сквере будет оборудована современная детская площадка.

В сквере высадили 100 кустов. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

В сквере высадили 100 кустов. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

По сообщению пресс-службы приморской администрации, всего на субботник вышли около 1000 сотрудников ведомства. Специалисты расчистили территорию возле Покровского собора , парк Минного городка и территорию Госпиталя для ветеранов войн. Во время уборки собрано больше двух тысяч мешков мусора. Уже по традиции во Владивостоке состоялся и «Медиасубботник», участниками которого стали представители департамента информационной политики и краевого отделения Союза журналистов России. Стараниями собравшихся, удалось навести порядок вокруг притока реки Соленой, в районе «Фанзавода».

Коллективное фото участников. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Коллективное фото участников. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Уборка в разгаре. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Уборка в разгаре. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Уборка территории удалась общими усилиями. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Уборка территории удалась общими усилиями. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Участниками субботника стали жители Приморья разных возрастов. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Участниками субботника стали жители Приморья разных возрастов. Фото: Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Ребята помогли более старшему поколению. Фото:Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Ребята помогли более старшему поколению. Фото:Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

ИСТОЧНИК KP.RU

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