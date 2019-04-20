Почетных доноров наградили в Приморье в канун «профессионального» праздника

В преддверии национального Дня донора, в Приморье вручили награды местным жителям, активно участвующим в акции по сдаче крови. Удостоверения и нагрудные знаки отличия в торжественной обстановке получили больше 50 человек. Всего в Приморском крае проживает 5310 почетных доноров России.

Участника праздника получили удостоверения и нагрудные знаки отличия. Фото: администрация ПК

51 человек из Приморья удостоился награды за неоценимый вклад в донорское дело в Приморье. Знаки отличия и удостоверения «Почетный донор России» главным героям праздника вручили врио вице-губернатора Приморья Ирина Медведева и директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко. Виновниками торжества стали жители различных регионов Приморья. По словам специалистов, география донорского движения в последнее время значительно расширилась. От Дальнегорска до Находки неравнодушные жители края готовы безвозмездно оказывать помощь, нуждающимся в лечении землякам. При этом растет и число участников. На приморскую станцию переливания крови ежедневного обращаются около 100 добровольцев. В неделю специализированное медицинское учреждение в среднем принимает от 500 до 700 человек.

Больше 50 жителей Приморья удостоились наград. Фото: администрация ПК

- Для многих пациентов нет более эффективного лекарства, чем кровь. Ежегодно в учреждения здравоохранения Приморья поставляется более 10 тысяч литров крови. Все это благодаря вам, –отметил директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Активно развивается в Приморье и корпоративное донорское движение. Участие в акции по сдаче крови принимают целые корпорации и коллективы различных предприятий, включая официальные государственные структуры, такие как управление ГИБДД и УМВД по Приморскому краю, региональное управление ГУФСИН и РЖД. Активным союзником службы крови Приморья является краевая организация «Российский Красный Крест».

В 2018 году Приморье вошло в десятку регионов, которые участвуют в грантовом проекте «Я твой донор!», основной идеей которого стала популяризация донорского движения. По сообщению пресс-службы администрации ПК, в прошлом году награду ««Почетный донор России» получили 116 приморцев.

Справка «КП»

Национальный день донора в России ежегодно празднуется 20 апреля. Мероприятие получило статус официального в 2007 году. Социальное событие призвано обратить внимание на доноров, которые безвозмездно делают добро, а также врачей, помогающих спасать чьи-то жизни. Стоит отметить, что каждый год в Российской Федерация больше полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови.

В соответствии с трудовым законодательством почетным донорам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в наиболее удобное время года. В рамках государственной программы по оказанию бесплатной медицинской помощи, доноры могут рассчитывать на внеочередное обслуживание. Помимо этого почетные «спонсоры» крови попадают в число первых при выдаче льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Приятным бонусом для приморцев, получивших знаки отличия, станет и ежегодная выплата, которая в 2019 году превысит 14000 рублей.