2019-04-21T06:39:20+03:00
Общество

В Приморье впервые зайдет голландский лайнер Westerdam

22 апреля порт Владивостока примет одновременно «голландца» и лайнер Costa NeoRomantica
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье стартовал круизный сезон. В ближайшие дни ожидается три судозахода. Лайнер Costa NeoRomantica посетит край дважды с минимальным перерывом – сначала 20, а затем 22 апреля. В этот же день, 22 апреля, к берегам дальневосточной столицы впервые пришвартуется «голландец» Westerdam. Это первый случай в современной истории Владивостока, когда порт примет два лайнера одновременно.

Приморье в эти дни посетят в общей сложности почти 4,5 тысячи иностранных гостей. Из них 2,5 тысячи – граждане Республики Корея, которые путешествуют на Costa NeoRomantica, еще около двух тысяч – американцы и австралийцы, которые прибудут на лайнере Westerdam.

В прошлом году познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей, путешествующих по морю. В этом году планируется, что их число вырастет вдвое, в том числе благодаря заходу лайнеров-гигантов компании RoyalCaribbean.

Westerdam путешествует по Японскому морю под флагом Королевства Нидерланды и прибудет из японского порта Канадзава. На лайнере – 11 палуб, на борту к услугам путешественников теннисные корты, бассейны, спа, а также целая «улица» с магазинами и бутиками. Гордость лайнера – коллекция произведений искусств, которая включает в себя изображения исторических голландских кораблей, коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более 5000 лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.

Как сообщили во Владивостокском морском терминале, лайнер зайдет в бухту Золотой Рог на рассвете 22 апреля в 5:00, а в 7:30 начнется торжественная welcome-церемония. По традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана.

Спустившись на берег, пассажиры отправятся на экскурсии и осмотрят основные достопримечательности Владивостока. Особенностью программы станет и посещение храмов и соборов. В 20.00 лайнер отшвартуется от причала Морвокзала. Следующим портом его захода станет японский порт Отару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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