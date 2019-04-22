Со скидкой, пожалуйста: чего ждать приморским водителям от ОСАГО

22 апреля на радио «Комсомольcкая правда» - Приморье» в эфире программы «Что приморцу хороШоу» жители края смогли узнать о новых правилах оформления полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. О способе начисления скидки и расчете коэффициента рассказала экономический советник аппарата Дальневосточного главного управления Банка России Елена Швецова.

Банк России является надзирательным органом, поэтому работники ведомства не понаслышке знают о системе страхования изнутри. Специалисты осведомлены не только о нововведениях в сфере ОСАГО, но и о проблемах, с которыми сталкиваются клиенты при оформлении. Вопрос о внесении изменений при расчете стоимости полисов назревал давно. Этому способствовал целый ряд факторов, таких как мошеннические действия, нарушение прав потребителей и банальное отсутствие информативности.

Нововведения, вступившие в силу в апреле по распоряжению Центрального банка России, значительно упростят жизнь прилежным автолюбителям. Коэффициент за безаварийный стаж - бонус-малус (КБМ) позволит присвоить автолюбителям определенный класс и начислить скидку в зависимости от манеры вождения. Класс страхования определяется автоматически, в зависимости от прежнего опыта и данных, сохраненных в системе. Чем выше класс, тем больше скидка и наоборот. При этом КБМ больше не будет обнуляться, как это происходило раньше, например, при перерыве в вождении. Скидка за безаварийность 5% будет начисляться ежегодно 1 апреля, без каких-либо перерасчетов за 12 месяцев, как это практиковалось ранее. Максимальной считается скидка на приобретение ОСАГО в 50%.

Елена Швецова рассказала, что от клиентов поступает много жалоб на неправомерные действия страховых компаний по ОСАГО. При этом почти половина обращений касается неверного применения коэффициента бонус-малус.

- Выяснилось, что страховщики попросту не делали скидку за безаварийное вождение. Стоит отметить, что многие автолюбители Приморья даже не знают о наличии этой самой скидки. В погоне за прибылью этим пользуются недобросовестные страховые агенты. Дело в том, что их выручка напрямую зависит от стоимости полиса ОСАГО. Таким образом, чем дороже страховой документ будет оформлен, тем больше денег получит сам агент, - отмечает Елена Швецова.

Однако и на этом этапе страхования начались изменения. Для защиты прав страхователей, процент от продажи полиса уменьшился. Поэтому скрывать истинное положение вещей нерадивым страховщикам теперь не имеет смысла. К тому же Банк России постоянно информирует население о нововведениях и консультирует по поводу страхования со скидкой. Любой водитель может узнать свой коэффициент в соответствующем разделе на официальном сайте банка или через электронный ресурс Российского союза автостраховщиков.

Стоимость полиса ОСАГО теперь напрямую зависит не только от города страхования, марки авто и количества лошадиных сил, но и от манеры вождения автомобилиста. Специалисты не прогнозируют скачка цен при оформлении страховок, в среднем возможно удорожание на 1% - 1,5%. Важно подчеркнуть, что при наличии страховки «без ограничений», собственник транспортного средства несет на себе всю ответственность за ДТП, совершенные на его авто. Таким образом, авария, спровоцированная кем-то из друзей или родственников, сидящими за рулем, неблагоприятно скажется на страховой истории автовладельца.

Эксперты намерены в будущем пересмотреть и стоимость полиса исходя из территориальной принадлежности страхователя. Также в планах ввести видео или фото фиксацию подлинности техосмотра. Однако на данный момент реформа находится на стадии разработки. Изменится и сама система возмещения убытков. Планируется, что с помощью современных технологий удастся свести к минимуму мошеннические действия и в целом упростить процесс страховых выплат.

Справка «КП»

Система ОСАГО действует в России с 2002 года. Страхование гражданской ответственности является гарантом при возникновении ДТП и причинении вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших. С 1 июля 2015 года автовладельцам разрешено оформлять полисы через Интернет, предъявляя их для проверки в распечатанном виде. Максимальный размер выплат по ОСАГО в этом году составит 400000 рублей за повреждение авто и 500000 при причинении вреда жизни или здоровью. Для упрощенной системы выплат по европротоколу установлен лимит в 100000 рублей.

На данный момент распространена практика, так называемого натурального возмещения убытков. Страховая компания предлагает клиенту не денежную выплату, а ремонт автомобиля на определенных СТО, с которыми заключены договоры. Несомненным плюсом в этой ситуации является расчет стоимости ремонта - цена запчастей вычисляется без износа, в отличие от прямых выплат по страховке.