Владивосток может лишиться уникального каменного колодца из-за новой высотки

Житель Владивостока пытается спасти от уничтожения каменный колодец в пригороде приморской столицы. Уникальный объект может просто исчезнуть из-за строительства очередной высотки.

Зимой на улице Полетаева, прямо напротив торгового центра «Седанка-Сити», началась грандиозная стройка. Компания «Транс-ДВ» решила возвести там новую элитную высотку: 21 этаж, подземная парковка, все удобства. В отличие от многих других подобных проектов, это строительство не было связано с какими-то скандалами. До поры до времени… Как оказалось, задумки строителей угрожают действительно уникальному объекту – каменному колодцу послевоенных лет.

Располагается он на участке по адресу Полетаева, 25. Колодцу больше семидесяти лет: строили его еще японские военнопленные. В послевоенные годы дачники частенько нанимали «самураев» для хозработ – крышу поменять, забор покрасить, подсобить на стройке… Главное было договориться с военными, остальное – дело техники.

– Выложили его камнями, он не деревянный, в отличие от остальных городских колодцев. Вода – чистейшая, лучше водопроводной. В девяностые здесь жил мой брат, он сделал его источником дохода. Но родственник пил, плохо следил за состоянием водоема. Здесь ужас, что творилось. После его смерти я на участке навел порядок. Первым делом взялся за колодец. Я из него несколько мешков мусора достал, - рассказал нынешний владелец участка Сергей Габриель.

Слева - вода из колодца. Справа - из соседней колонкиФото: Артём КАБАНКОВ

После генеральной уборки воду из источника изучили специалисты. Оценку они дали самую положительную, и Сергей Габриель продолжил дело брата: стал продавать воду. Цена смешная – пять литров за 10 рублей. Однако дела шли в гору: к Габриелю стали приезжать за водой со всего города.

– Колодец небольшой, и за день-два активных визитов он полностью пересыхает. Так что функционирует он всего несколько дней в неделю. Но заработок неплохой – до восьмидесяти тысяч в месяц. Я официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, плачу налоги, - пояснил Сергей Габриель.

В общем, это наверное, единственный во Владивостоке колодец, приносящий доход в городскую казну. Это в довесок к исторической ценности объекта. В конце прошлого года на участке, прилегающем к участку Сергея Габриеля, началась стройка. В непосредственной близости к дому бизнесмена будет располагаться подземная стоянка. Под нее начали рыть котлован – в каких-то полутора метрах от колодца . Понятное дело, это нарушает все возможные СанПины. Колодец может пересохнуть или попросту рухнуть – ну и, в конце концов, в него может попасть грязь или что похуже.

Слева за забором - стрйока. Справа - колодецФото: Артём КАБАНКОВ

Есть и другая проблема: другого источника воды в доме Габриеля нет. Ближайшая колонка - в десяти минутах ходьбы. Для пенсионера это не самый простой путь.

С точки зрения закона у «Транс-ДВ» все хорошо: 12 декабря 2018 года мэрия дала ему разрешение не строительство жилого комплекса, с остальными документами у компании тоже все чисто. Однако, по словам Сергея Габриеля, никаких общественных слушаний по поводу строительства многоэтажки не проводилось – хотя без этого разрешение просто бы не дали.

Сами строители уверяют: колодцу ничего не грозит.

– Вода оттуда не уйдет, мы забьем буронабивные сваи – они защитят колодец. Мы объясняли это владельцу участка. Однако нас он слушать не захотел, и он до сих пор продолжает жаловаться во все возможные инстанции, - рассказал «Комсомолке» представитель компании-застройщика.

Сергей Габриель много лет продавал воду из колодца. Приезжали к нему со всего городаФото: Артём КАБАНКОВ

За последние несколько месяцев Сергей Габриель обратился куда только можно: в мэрию, в прокуратуру, в надзорные инстанции… В конце концов, он подал на «Транс-ДВ» в суд (заседание состоится в мае). Сам колодец ему на время стройки пришлось закрыть. Стоит отметить, что в защиту колодца Габриель собрал уже несколько десятков подписей. Чем закончится разбирательство владивостокца и строительной компании – сказать сложно, но шансов на успех у Сергея не очень много.