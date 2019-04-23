Приезд Ким Чен Ына во Владивосток: когда северокорейский лидер прибудет в дальневосточную столицу и где остановится

Уже в среду, 24 апреля, Владивосток ждет приезда северокорейского лидера Ким Чен Ына. Вокруг визита важного гостя возник небывалый ажиотаж. В одном из корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета готовятся принять сразу двух глав, а на выезде с железнодорожного вокзала дальневосточной столицы даже пришлось раскопать дорогу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

По имеющейся информации, председатель Госсовета КНДР и его делегация приедут на легендарном бронированном поезде. Когда-то на нем путешествовал отец нынешнего северокорейского лидера - Ким Чен Ир. Северокорейский бронепоезд прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока 24 апреля. Далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине. Его он везет с собой в поезде. Для того чтобы автомобиль мог выехать с железнодорожного вокзала, рабочим даже пришлось раскопать дорогу. Подъем на трассу был слишком крутой, и длинная база лимузина могла попросту зацепиться днищем - дальше автомобиль бы никуда не проехал. Теперь дорогу подогнали под параметры транспорта.

Кроме того, официальной информации о том, где будет стоять бронепоезд во время экскурсии Ким Чен Ына по Владивостоку, пока нет. Не исключено, что поезд так и останется на железнодорожном вокзале. Связано это с тем, что во всех других возможных местах, где можно спрятать его от посторонних глаз, сотрудники ФСО сейчас не ведут каких-либо серьезных работ. А вот на территории железнодорожного вокзала, напротив, вот уже второй день силовики осматривают все перроны, а также изучают инфраструктуру

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» пресс-секретарь «Экспресс Приморья» Максим Каленник, на сегодняшний день график работы местных электричек не изменен. Однако такое распоряжение может поступить в любой момент. В АО «Экспресс Приморья» не исключают возможных задержек в расписании электропоездов пригородного сообщения из-за визита лидера КНДР во Владивосток.

Помимо этого, от источника, близкого к ситуации, стало известно, что номер для Ким Чен Ына в кампусе ДВФУ не готовят. Проживать в одном из корпусов будет только президент России. По традиции, Владимир Путин остановится в третьем корпусе. Встретятся главы двух стран в корпусе S, который уже подготовили к визиту важных гостей. Спортивный корпус преобразился до неузнаваемости: на входе стоят флаги России и КНДР, а внутри - огромная сцена, на которой для гостя из Северной Кореи выступят известные артисты. Сегодня попасть в корпус S уже невозможно - повсюду работают сотрудники ФСО. Кстати, на территории самого кампуса накануне даже помыли асфальт.

Только потому, что номер для Ким Чен Ына не готовят, предполагается, что жить он будет в бронепоезде. Однако эту информацию источники не то, что не подтверждают, а напрямую говорят об обратном. Вполне вероятно, что место проживания северокорейского лидера до последнего будут держать в секрете.

Предварительно известно, что Ким Чен Ын побывает в тех же местах, которые когда-то посетил его отец. В 2002 году Ким Чен Ир останавливался в отеле «Гавань» и ездил на хлебозавод «Владхлеб». Еще одна предполагаемая точка в маршруте северокорейского лидера - Приморская сцена Мариинского театра.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что северокорейский лидер Ким Чен Ын уже совсем скоро прибудет с визитом в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что детали встречи не оглашаются в связи с вопросами безопасности. Он пообещал проинформировать обо всем прессу «своевременно».