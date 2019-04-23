2019-04-23T11:15:11+03:00
Общество

Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына

На нем северокорейский лидер будет передвигаться по Владивостоку во время своего визита [видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток спецрейсом. Фото: AFP.Лимузин Ким Чен Ына доставили во Владивосток спецрейсом. Фото: AFP.
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Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына. Именно на нем Госсекретарь КНДР будет передвигаться по городу во время своего визита в Россию.

Вместе с главным лимузином, в котором будет передвигаться сам господин Ким, спецрейсом в столицу Дальнего Востока доставили и другие автомобили сопровождения. Видео движущейся колонны автомобилей опубликовало южнокорейское издание KBS.

Лимузин Ким Чен Ына..

В кортеже северокорейского лидера два бронированных Mersedes-Benz S600, три пассажирских автобуса, а также Toyota Land Cruiser Prado. Колонна заехала на территорию кампуса ДВФУ в сопровождении экипажей ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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