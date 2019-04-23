Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына
Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына. Именно на нем Госсекретарь КНДР будет передвигаться по городу во время своего визита в Россию.
Вместе с главным лимузином, в котором будет передвигаться сам господин Ким, спецрейсом в столицу Дальнего Востока доставили и другие автомобили сопровождения. Видео движущейся колонны автомобилей опубликовало южнокорейское издание KBS.
Лимузин Ким Чен Ына..
В кортеже северокорейского лидера два бронированных Mersedes-Benz S600, три пассажирских автобуса, а также Toyota Land Cruiser Prado. Колонна заехала на территорию кампуса ДВФУ в сопровождении экипажей ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU