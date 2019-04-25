Стало известно, во сколько лидер КНДР встретится с Путиным и чем займется во Владивостоке

Встреча президента России Владимира Путина и председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына состоится сегодня, 25 апреля, на Русском острове во Владивостоке в 13.00 по местному времени. Глава Северной Кореи прибыл в столицу Дальнего Востока накануне на своем бронепоезде - это его первый визит в Россию с тех пор, как он в 2011 году сменил своего отца на посту главы государства. Владимир Путин в отличие от коллеги во Владивосток прилетит, его ждут в аэропорту в 11.45.

Церемония встречи лидеров двух государств состоится на открытой площадке перед корпусом S кампуса Дальневосточного федерального университета. Ким Чен Ын, кстати, поселился по соседству в президентском люксе гостиничного корпуса №1, тут же живет и вся северокорейская делегация, а бронепоезд Кима уже отогнали на передержку на станцию Океанская в пригороде Владивостока.

Владимир Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке: прямая онлайн-трансляция.

Занятия в корпусе S для студентов с 18 по 30 апреля отменены, большой спортивный зал переоборудован для проведения переговоров, которые должны пройти сначала в формате тет-а-тет, потом и с участием делегаций, после состоится официальный прием.

Владимир Путин летит во Владивосток из Читы, где проводил совещание по природным пожарам, и сегодня же улетит в Китай, а вот у его северокорейского коллеги в планах провести во Владивостоке еще день, поэтому для него готовят обширную «культурную программу». Официально программа не разглашается, представители администрации президента ранее даже извинялись за повышенную секретность, объясняя, что это просьба корейской стороны давать минимум информации в СМИ. Но была и еще одна просьба от гостей…

Как стало известно «Комсомолке», Ким Чен Ын пройти по стопам своего отца и посетить во Владивостоке те же места, где ранее побывал Ким Чен Ир. Так, в 2002 году глава КНДР останавливался на ночь в отеле «Гавань», у этого номера теперь висит памятная табличка. Исторически примечательный номер не отличается роскошью, а часть гостиницы теперь занимает генконсульство КНР во Владивостоке, однако глава Северной Кореи все же планирует его посетить.

Побывает Ким и на территории Владивостокского морского порта (ВМТП), где 17 лет назад прогуливался и его отец. А также возложит цветы к вечному огню мемориала «боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной.

Источник «Комсомолки» рассказал, что в программе предусмотрено посещение одного из заводов во Владивостоке. Тут как раз можно вспомнить, что в свое время Ким Чен Ир посещал здесь цеха «Владхлеба».

– На самом деле, с нами никто визит лидера КНДР не согласовывал, – прокомментировал «Комсомолке» менеджер по маркетинговым коммуникациям отдела развития продаж компании «Владхлеб». – Но мы готовы, и если так случится, что высокий гость захочет побывать на предприятии, мы его с радостью встретим. И угостим тем самым «Угольным» хлебом, который так понравился его отцу. Мы его производим, только раньше он был формовой, в виде булки, а сейчас так называемый ремесленный. Но рецепт не изменился.

Предусмотрены и другие развлечения. Приморский океанариум объявил посетителям, что в пятницу будет закрыт «по производственным причинам». Мало кто сомневается, что производить он будет впечатление на высокого гостя.

Также Ким Чен Ын, возможно, посетит Приморскую сцену Мариинского театра, где в пятницу покажут балет-феерию в трех действиях с прологом и апофеозом «Спящая красавица». Билеты на спектакль есть в продаже, но сотрудники театра оперы и балета признаются, что в настоящий момент они проходят проверку службы безопасности.