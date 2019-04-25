«Весенняя палитра» поднимет настроение

В минувшую субботу, 20 апреля, в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (ПКЦНК) развернулся вернисаж, который называется «Весенняя палитра». На суд публики представлены работы художников арт-мастерской Людмилы Гавриковой-Евтушенко, курс живописи.

- Авторы работ, которые экспонируются на нашей площадке, очевидно, влюблены в стиль импрессионизма, - рассказали организаторы выставки. - Для них характерен вдумчивый подход к предмету изображения, философское и эстетическое преобразование его в пластике форм. Глубокое изучение этого направления живописи, безусловно, требует серьезного подхода к академическим основам рисунка и композиции, постоянного изучения наследия великих мастеров мировой живописи.

Посетители вернисажа, несомненно, получат подлинное эстетическое удовольствие. В каждом полотне ощущается гармония в сочетании с кропотливым трудом молодых мастеров. Зрителя ожидают картины с ярко выраженной авторской индивидуальностью, но объединенные любовью к живому мазку современного импрессионизма, любовью к природе и гармонии формы и содержания.

Стоит отметить, что участники выставки «Весенняя палитра» большое внимание уделяют письму с натуры и пленэрам. Студийцы постоянно выезжают на пленэры, в том числе и за пределы нашего края, в другие города и регионы России, а также за рубеж (Москва, Суздаль, Алтай, Белоруссия, Черногория, Грузия). И результаты творческих путешествий можно увидеть в экспозиции.

Выставка работает до 12 мая с 10.00 до 18.00 без выходных по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Вход свободный.