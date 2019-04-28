2019-04-28T11:51:45+03:00
Спорт

Самбо без правил: в Приморье борьба с татами переместилась в зрительный зал

Неспортивное поведение продемонстрировали сразу несколько участников престижных соревнований [видео]
Милана СОКОЛ
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Некоторым спортсменам не хватило выдержки и воспитания.Некоторым спортсменам не хватило выдержки и воспитания.Фото: pixabay.com
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Российские спортсмены отличись с негативной стороны, оказавшись в центре скандала на международном турнире по самбо, который проходит во Владивостоке. Престижные соревнования собрали около 200 ведущих самбистов из России, Европы и Азии. Однако не все участники продемонстрировали спортивную дисциплину и выдержку. В какой-то момент страсти на площадке накалились на столько, что драка бойцов началась прямо на зрительской трибуне, на глазах у изумленных и напуганных гостей.

Как выяснил корреспондент «Комсомолки» неприятный инцидент произошел на 22-ом международном турнире по самбо среди мужчин и женщин, «Мемориал Юрия Потапова». Почтить память первого президента Приморской федерации самбо и дзюдо и побороться за призовые места во Владивосток приехали около 200 представителей 15 регионов России и стран ближнего зарубежья. Полем сражения был выбран спортзал одного из корпусов ДВФУ на острове Русский, оснащенный всем необходимым для проведения масштабных соревнований. Приятным бонусом для зрителей оказался бесплатный вход. Но уже в первый день соревнований, настроение некоторых из них оказалось подпорчено из-за драки.

Участниками конфликта стали 4 спортсмена. Первым под руку агрессивно настроенного парня попал молодой человек, стоящий в двух шагах от жюри. Вслед за ним в потасовку ввязалась и девушка. Представительница прекрасного пола нанесла мощный удар в лицо ничего не подозревающей оппонентки. И, если парни оказались в партере между рядами, то дамы натуральным образом завалились на зрителей, заставив некоторых спешно покинуть трибуны. Дерущихся спортсменов пришлось разнимать коллективно. Что именно послужило причиной конфликта – остается за кадром. Не исключено, что участники потасовки вскоре понесут дисциплинарное наказание за неспортивное поведение.

Во Владивостоке опозорились самбисты. Видео:newsbox24.tv.

ИСТОЧНИК KP.RU

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