Ким Чен Ын отменил большинство планов на Владивосток

Обещанного возложения венков к вечному огню на Корабельной набережной с участием Ким Чен Ына 26 апреля не состоялось. К назначенному времени у мемориала собрались журналисты и почетный караул, расстелили красную ковровую дорожку, но официальные лица так и не приехали.

Журналисты и караул уже покинули Корабельную набережную, ковровую дорожку свернули. Венок сиротливо остался возле вечного огня.

Отменены и другие развлекательные мероприятия с участием главы КНДР. Стал ли тому причиной мелкий дождик, неизвестно.

Возложение венков прошло без Ким Чен Ына. Фото: ИА PrimaMedia

Вместо запланированного отъезда в 22.00 церемония прощания с корейским лидером состоится на железнодорожном вокзале Владивостока в 15.00. Затем Ким сядет в свой бронепоезд и отправится в Северную Корею через Хасан.

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезд утром 24 апреля через российско-корейский железнодорожный погранпереход в поселке Хасан. Там поезд сделал остановку, и глава Северной Кореи впервые спустился на российскую землю. Ким Чен Ын сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Чен Ира в 2011 году. Кстати, в том же году Ким Чен Ир совершил свою знаменитую поездку по Транссибу, на том же бронепоезде. Однако нынешний глава КНДР, несмотря на общие границы, за это время не приезжал в Россию ни разу.

Ким Чен Ын и Владимир Путин впервые встретились 25 апреля в кампусе ДВФУ на Русском острове, их переговоры в общей сложности длились три с половиной часа. По итогам встречи Путин сказал, что доволен результатами, а Ким Чен Ын - человек "достаточно открытый и ведет свободную дискуссию".

После переговоров состоялся торжественный прием, во время которого Ким и Путин поднимали тосты и обменивались подарками. Ким получил именную шашку, а Путин - корейский меч. К столу подавали борщ, пельмени из оленины, салат из краба, спинки трески с соусом из укропа, говядину с запеченными баклажанами.

Изначально Ким Чен Ын планировал провести во Владивостоке еще один полный день. В планах было посещение корвета "громкий", Владивостокского морского торгового порта, Приморского океанариума и Приморской сцены Мариинского театра. Однако, похоже, что Ким решил не тратить время на "Спящую красавицу" в России.