Звезда эстрады Алексей Воробьев выступит во Владивостоке на площади в День Победы

Концерт звезды российской эстрады Алексея Воробьева и салют станут украшением праздничной программы Дня Победы-2019 в Приморье. Выступление на центральной площади начнется 9 мая в 20.00 (0+).

Алексей Воробьев – российский певец, музыкант, актер и режиссер. Победитель проекта «Лед и пламень». В 2011 году участвовал от России на конкурсе Евровидение.

Главные мероприятия дня - парад войск и военной техники и шествие “Бессмертного полка”. После состоится традиционная «солдатская каша» в Адмиральском сквере и праздничное мероприятие «Весна Победы». Вечером на центральной площади с 20.00 начнется праздничный концерт, на котором выступит российский певец Алексей Воробьев. Завершится мероприятие продолжительным праздничным салютом.

Накануне 9 мая во Владивостоке пройдут акции «Георгиевская лента» и «Вахта памяти».

Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, праздничными мероприятиями в честь Дня Победы будут охвачены все муниципалитеты края. Повсеместно пройдут концерты, митинги, акции, шествия «Бессмертных полков». Так, например, в Находке организуют праздничный концерт, чаепитие, «солдатскую кашу» и вечерний салют.