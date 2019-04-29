2019-04-29T09:41:15+03:00
Общество

Звезда эстрады Алексей Воробьев выступит во Владивостоке на площади в День Победы

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с Парада и закончатся салютом
Сергей БАЛАНОВ
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Певец, актер Алексей ВоробьевПевец, актер Алексей ВоробьевФото: Борис КУДРЯВОВ
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Концерт звезды российской эстрады Алексея Воробьева и салют станут украшением праздничной программы Дня Победы-2019 в Приморье. Выступление на центральной площади начнется 9 мая в 20.00 (0+).

Алексей Воробьев – российский певец, музыкант, актер и режиссер. Победитель проекта «Лед и пламень». В 2011 году участвовал от России на конкурсе Евровидение.

Главные мероприятия дня - парад войск и военной техники и шествие “Бессмертного полка”. После состоится традиционная «солдатская каша» в Адмиральском сквере и праздничное мероприятие «Весна Победы». Вечером на центральной площади с 20.00 начнется праздничный концерт, на котором выступит российский певец Алексей Воробьев. Завершится мероприятие продолжительным праздничным салютом.

Накануне 9 мая во Владивостоке пройдут акции «Георгиевская лента» и «Вахта памяти».

Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, праздничными мероприятиями в честь Дня Победы будут охвачены все муниципалитеты края. Повсеместно пройдут концерты, митинги, акции, шествия «Бессмертных полков». Так, например, в Находке организуют праздничный концерт, чаепитие, «солдатскую кашу» и вечерний салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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