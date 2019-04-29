2019-04-29T17:47:42+03:00
Происшествия

На судне FESCO из Владивостока, спасенном из ледового плена Антарктиды, погибли два моряка

Трагедия на борту контейнеровоза «Василий Головнин» произошла по пути в африканский Кейптаун
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Дизель-электроход «Василий Головнин». Фото: сайт Транспортной группы FESCOДизель-электроход «Василий Головнин». Фото: сайт Транспортной группы FESCO
Изменить размер текста:

Контейнеровоз FESCO «Василий Головнин» едва выбрался из ледового плена Антарктиды, как оказался в еще более тяжелой ситуации. По информации источника «Комсомолки», на борту судна-снабженца с приморским экипажем скончались два моряка. Предварительная причина - отравление метанолом.

Дизель-электроход ледового класса «Василий Головнин» почти месяц выбирался из ледового поля на обратном пути после доставки более тысячи тонн грузов на индийские антарктические станции «Бхарати» и «Майтри». Он привез технику, топливо и продовольствие, обратно из Антарктиды теплоход вывозит бытовой и технический мусор со станций.

Также «Василий Головнин» доставил в Антарктиду новую смену индийских полярников, которые сменили исследователей, работающих на станциях в настоящее время. Судно вышло из южноафриканского Кейптауна еще в конце января 2019 года и прибыло к месту назначения только во второй половине марта. В непогоду выгрузка груза заняла три дня, но попытка обратного движения была приостановлена из-за тяжелых льдов Антарктиды и непредсказуемой антарктической погоды.

Начать обратное движение сквозь ледяной пояс помогло научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», обеспечивающее российские антарктические станции. Ранее проложенный канал замерз, и двум снабженцам с середины апреля в паре пришлось практически прорубаться через ледовое поле по разломам и трещинам. Более мощный «Академик Федоров» смог выбраться самостоятельно, а вот владивостокский пароход, на борту которого находились 81 человек, попал в плен. Было решено эвакуировать часть экипажа и индийских исследователей вертолетами, однако во второй половине апреля ледовая обстановка изменилась, и контейнеровоз смог самостоятельно выбраться из ледового плена.

Сейчас «Василий Головнин» идет к Кейптауну. Однако, как утверждает источник, экипаж все же понес потери. Причина отравления двух моряков не известна. По информации собеседника, перемещать тела двух приморцев из Кейптауна во Владивосток будут самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В рамках V «Экомарафона» волонтеры во Врангеле высадили более 250 саженцев
Во Владивостоке оперируют сгубившего семью виновника ДТП на проспекте Красоты
Лобовое столкновение блокировало проспект Красоты во Владивостоке, есть погибшие
Приморцев ждет рекордно короткая рабочая неделя
Сегодня во Владивостоке возможен небольшой дождь
Приморских рожениц порадовали традиционными пасхальными угощениями
Три авто превратились в утиль после скоростного заезда на Русском острове [фото]
Серьезный пожар оставил без крова жителей приморского поселка
Триста тысяч опасных яиц не допустили на праздничные столы приморцев
Неопытная автолюбительница сбила приморскую пенсионерку на пешеходном переходе
Приморцы встретят Светлое Христово Воскресение в тепле
Центр Владивостока перекроют на Пасху
Стиральная машинка стала причиной пожара во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин присвоил приморцу звание «Герой труда»
Лето близко: во Владивостоке детские лагеря готовятся к работе
В Приморье внук обокрал собственную бабушку
Во Владивостоке снова перекроют центр города
Покатались: пьяный подросток из Приморья угнал машину матери и улетел в кювет
Суббота порадует приморцев теплом
Жители Приморья сдали на анализ почти 150 клещей
Приморский филиал ДРСК обеспечил надежное электроснабжение первого Саммита Россия — КНДР
Скорая помощь увезла двух приморцев из горящего дома
Посетителей гостиниц и ТЦ массово эвакуируют во Владивостоке
Выезд из Владивостока сковала пробка - Ким Чен Ын решил перекусить в "Лесной заимке"