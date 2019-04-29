На судне FESCO из Владивостока, спасенном из ледового плена Антарктиды, погибли два моряка

Контейнеровоз FESCO «Василий Головнин» едва выбрался из ледового плена Антарктиды, как оказался в еще более тяжелой ситуации. По информации источника «Комсомолки», на борту судна-снабженца с приморским экипажем скончались два моряка. Предварительная причина - отравление метанолом.

Дизель-электроход ледового класса «Василий Головнин» почти месяц выбирался из ледового поля на обратном пути после доставки более тысячи тонн грузов на индийские антарктические станции «Бхарати» и «Майтри». Он привез технику, топливо и продовольствие, обратно из Антарктиды теплоход вывозит бытовой и технический мусор со станций.

Также «Василий Головнин» доставил в Антарктиду новую смену индийских полярников, которые сменили исследователей, работающих на станциях в настоящее время. Судно вышло из южноафриканского Кейптауна еще в конце января 2019 года и прибыло к месту назначения только во второй половине марта. В непогоду выгрузка груза заняла три дня, но попытка обратного движения была приостановлена из-за тяжелых льдов Антарктиды и непредсказуемой антарктической погоды.

Начать обратное движение сквозь ледяной пояс помогло научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», обеспечивающее российские антарктические станции. Ранее проложенный канал замерз, и двум снабженцам с середины апреля в паре пришлось практически прорубаться через ледовое поле по разломам и трещинам. Более мощный «Академик Федоров» смог выбраться самостоятельно, а вот владивостокский пароход, на борту которого находились 81 человек, попал в плен. Было решено эвакуировать часть экипажа и индийских исследователей вертолетами, однако во второй половине апреля ледовая обстановка изменилась, и контейнеровоз смог самостоятельно выбраться из ледового плена.

Сейчас «Василий Головнин» идет к Кейптауну. Однако, как утверждает источник, экипаж все же понес потери. Причина отравления двух моряков не известна. По информации собеседника, перемещать тела двух приморцев из Кейптауна во Владивосток будут самолетом.