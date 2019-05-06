В сгоревшем в Шереметьево самолете погиб уроженец Владивостока

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека. Один из летевших оказался уроженцем Владивостока. Михаил Хрумов родился и вырос в дальневосточной столице, а около 10 лет назад вместе с женой переехал в Москву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

В Сети появился предварительный список погибших при аварии в Шереметьево, а в «Аэрофлоте» опубликовали список выживших пассажиров рейса SU1492 Москва - Мурманск. Напомним, Сухой Суперджет вылетел из аэропорта около 18:00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону.

Список погибших в авиакатастрофе.

Один из погибших - Михаил Хрумов. О том, что он действительно летел этим рейсом, «Комсомолке» стало известно от источника, близкого к ситуации. Сам Михаил родом из Владивостока, учился в школе №79, а затем и в Дальрыбвтузе по специальности, связанной с рыбной промышленностью. Лет 10 назад он и его жена Надежда переехали в Москву, а потом, спустя еще три года, в Крым, где на данный момент и находится его жена. Родители погибшего сейчас живут в ближнем Подмосковье. Известно, что у Михаила Хрумова остались маленькие дети.

На борту самолета SSJ-100 уроженец Владивостока оказался, потому что летел в командировку в Мурманск.

К слову, сейчас эксперты рассматривают версии случившегося. На борту находились 78 человек - 5 членов экипажа, 73 пассажира. По данным Следственного комитета РФ, 41 человек погиб, в том числе двое детей. В результате пожара полностью выгорела половина самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

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