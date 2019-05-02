Будущие виртуозы уже осенью приступят к занятиям в Приморье

В ближайшие годы на острове Русском будет возведен театрально-образовательный комплекс, в состав которого, в числе других творческих учебных учреждений, войдет филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Вступительные испытания успешно прошли 18 человек. Все они школьники из Приморского края. «Комсомолка» побеседовала о предстоящем открытии филиала ЦМШ в столице Дальнего Востока с директором прославленного учебного заведения заслуженным артистом России, профессором Валерием Пясецким.

Валерий Пясецкий. Фото: Олег БЕЛОВ.

«Зеленый свет» талантам

- Валерий Владимирович, что было решающим для того, чтобы успешно пройти конкурсный отбор?

- Во время конкурсных прослушиваний главным критерием был уровень способностей каждого ребенка. И очень хорошо, если мамы с папами поддерживают свое юное дарование в развитии. А если нет таланта, то никакая мотивация родителей не изменит этого обстоятельства.

- Ваши впечатления по итогам прослушиваний?

- Хорошие дети учатся в Приморье. До Владивостока я побывал в Калининграде, и, по моему мнению, здесь уровень подготовки ребят выше. Я ожидал более низкого результата от прослушиваний во Владивостоке. И, поверьте, это очень неплохая оценка с моей стороны.

- А если сравнивать приморских школьников со столичными сверстниками?

- Если говорить об обычных детских музыкальных школах, то радикальной разницы в обучении детей я не заметил. В каждой школе есть свои «звезды» как среди педагогов, так и среди учеников. Но по уровню ЦМШ, честно скажу, в этом году мы провели в Приморье «льготный» прием учеников, не ставя перед ребятами таких высоких требований, которые предъявляются поступающим в Москве. На многое мы закрыли глаза, исходя из того, что все только начинается.

- Участники прослушиваний исполняли произведения, соответствующие программам обучения для своего класса или «забегали вперед»?

- Нет, вперед они не забегали, и объективно должен сказать, что ребята несколько недотягивали до того уровня, который требуется от учеников ЦМШ. Поступившим придется много и упорно работать, чтобы догнать московских сверстников.

Фантастический проект

- Какие классы будут открыты в приморском филиале ЦМШ в первом учебном году?

- Это классы фортепиано, скрипки, флейты и валторны. По этим направлениям на сегодняшний день в Приморье есть кого учить. Учебный год 2019-2020 пройдет на базе Дальневосточного государственного института искусств. А ко второму году открытия филиала на острове Русском уже будет построен образовательный комплекс.

- Вас как директора ЦМШ все устраивает в проекте комплекса?

- На мой взгляд, это грандиозный проект, аналогов которому нет ни в одной стране мира. Результат выстрелит, конечно, не в ближайшее время, но лет через 7-10 во всех четырех регионах, где будут открыты филиалы ЦМШ, можно ожидать колоссального прорыва. И о таких условиях, которые будут созданы на острове Русском, в Москве можно только мечтать.

- Расскажите, пожалуйста, об этом немного подробнее.

- Мы ездили на стройплощадку, и даже я был в хорошем смысле шокирован размахом проекта, хотя участвовал в его разработке. Просто фантастические условия! Вплоть до того, что будут построены корпуса, где ученики начальной школы смогут проживать вместе со своими родителями. Помимо учебных классов филиал ЦМШ будет располагать двумя концертными залами на 200 и на 400 зрителей. Предусмотрено необходимое количество репетиториев и классов по всем специальностям и дисциплинам. Общеобразовательная школа будет оснащена бассейном, спортзалом и отдельным блоком начальной школы с классом ритмики.

- Когда начнет работу филиал в составе комплекса на острове Русском, наверняка, многие родители малышей будут искать возможность для обучения своего музыкального чада в филиале ЦМШ. С какого возраста, на ваш взгляд, надо начинать учебу?

- Я считаю оптимальным возраст 4,5-5 лет. Главное, чтобы ребенку было интересно. И чрезвычайно важна квалификация первого учителя музыки.

- Есть ли шансы достичь высот в мире музыки для дальневосточников?

- Среди моих учеников был Александр Синчук, который делал первые шаги в музыке во Владивостоке. И на сегодняшний день он самый известный музыкант своего поколения в мире. Он победил в самом престижном конкурсе - имени Рахманинова. Больших успехов добился еще один дальневосточник - Николай Ткаченко, победитель конкурса имени Чайковского. Николай начинал на Камчатке. Даниил Харитонов из Комсомольска-на-Амуре стал лауреатом III премии, будучи еще десятиклассником, на XV Международном конкурсе имени Чайковского. А с появлением филиала ЦМШ в столице Дальнего Востока у талантливых детей шансы вырастают многократно.

Классика не стареет

- Валерий Владимирович, чем в принципе отличается преподавание в Центральной музыкальной школе и в обычной, если оставить «за кадром» педагогический состав высочайшего уровня ЦМШ?

- Методика обучения в Центральной музыкальной школе в разы отличается своей интенсивностью, по сравнению с тем, как ведется обучение в обычных музыкальных школах или школах искусств. И это совершенно другой уровень преподавания, который формировался десятилетиями. Обучение во всех филиалах будет проходить по образу и подобию ЦМШ при соблюдении самых высоких профессиональных стандартов.

- При этом начинающие музыканты также разыгрывают этюды Черни, осваивают произведения Генделя и Баха?

- Мы придерживаемся классических традиций в обучении воспитанников ЦМШ. И с большой осторожностью и, если хотите, со скепсисом относимся к различным «новаторским методам» в обучении музыке. Не надо портить то, что создавалось десятилетиями и показало высокую эффективность. Наши результаты на сегодняшний день не превзошла ни одна школа мира.

- Что важнее для юного исполнителя - техника или эмоции?

- Сейчас наблюдается такая тенденция: при виртуозном исполнении внутреннее содержание уходит на второй план. Особенно это характерно для китайцев. То, что они делают пальцами, - нечто неописуемое, но «душа» музыки теряется. И когда среди наших учеников появляются дети, которые объединяют высокую технику исполнения и эмоциональную наполненность, - это сразу выделяет их на общем фоне.

- Будут ли в филиале ЦМШ применяться технологии дистанционного обучения?

- Вот такое «ноу-хау» мы приветствуем. Будут приобретены четыре комплекта оборудования - в каждый филиал и в Москву. Но это не для обучения детей. Ребенок должен овладевать мастерством при непосредственном участии преподавателя. А дистанционная связь необходима для того, чтобы был постоянный онлайн-контакт педагогов в Москве и тех, кто работает в филиалах. В дальнейшем техника будет использоваться во время сдачи экзаменов и зачетов учащихся.

- Каким образом?

- Испытания будет оценивать комиссия в Центральной музыкальной школе. И тут уже поблажек не будет. Планка очень высока. Я предупреждал об этом участников прослушиваний. Нет никакой гарантии, что, поступив в филиал сейчас, каждый учащийся дойдет до выпускного экзамена. Те, кто не потянет, должны будут уступить место в ЦМШ более одаренному ученику. «Середнячки» не для Центральной музыкальной школы. Наша цель выпускать музыкантов высочайшего уровня, это не может быть массовым.

- Смогут ли приморские учителя музыки стать частью педагогического коллектива филиала?

- Есть очень хорошие преподаватели, которые весьма заинтересованы работой в филиале и готовы не только учить, но и сами учиться. Пока не буду называть никаких фамилий, чтобы не создавать почву для нездоровой конкуренции.