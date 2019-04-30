2019-04-30T03:55:05+03:00
Общество

На майские праздники в Приморье может пойти снег

Главный синоптик Приморья рассказал Борис Кубай, как пройдут длинные весенние выходные
Анна ПЛЕТНЕВА
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Циклон в ночь на 2 мая принесет в регион мокрый снег.Циклон в ночь на 2 мая принесет в регион мокрый снег.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Начальник Примгидромета Борис Кубай дал точный прогноз на предстоящие майские выходные с 1 по 5 число. Помощником в определении погоды стала синоптическая карта распределения атмосферного давления.

По данным Примпогоды, 1 мая Приморский край окажется во власти циклона, пришедшего из Хабаровского края, Амурской области, а также с северо-востока Китая и и Желтого моря.

- В связи с этим во Владивостоке, в западных районах и, скорее всего, в центральных районах Приморья ожидаются небольшие и умеренные дожди, а температура в столице Приморья не превысит +7 °C, - уточнил Борис Кубай.

Уже через сутки, 2 мая, циклон плавно сместится в сторону Сахалина, но в Приморье еще будут остаточные явления - небольшие дожди в северном и центральном районах.

- На юге и во Владивостоке вероятность осадков минимальна. Фон температуры несколько повысится до не более +11 °C. Должен отметить, что в северо-восточной части приморья, особенно в горных районах, с прохождением циклона в ночь на 2 мая возможен мокрый снег. Температура ночью может понизиться до 0 °C, - отметил главный синоптик региона.

В пятницу, 3 мая, циклон уйдет далеко на Камчатку, за северные Курильские острова. В этот день на территорию Приморского края начнет с юга распространяться уже антициклон. В дальневосточной столице и в регионе в целом ожидается солнечная погода и высокие температуры.

- Температура в западных районах Приморья может повыситься до +28…+30 °C, а на остальной территории +20…+25 °C, будет по-летнему тепло, - обрадовал Борис Кубай.

В субботу, 4 мая, регион будет по-прежнему во власти антициклона, поэтому солнце и тепло не исчезнут из края. Между тем, во Владивостоке станет на 1-2 градуса холоднее.

В последний выходной, 5 мая, воздух в Приморье прогреется до 20-25 градусов со знаком плюс. Во Владивостоке может усилиться юго-западный ветер и температура вряд ли подымется выше +12 °C.

- Таким образом, наиболее благоприятная погода для отдыха на природе в Приморском крае будет 3, 4 и 5 мая, но нам всем необходимо помнить о высокой пожароопасности лесов и в связи с этим нужно быть предельно аккуратными с огнем, - еще раз напомнил Борис Кубай.

К слову, ранее «Комсомолка» сообщала, что 1 мая в Приморье будет тяжелый день, потому что погода может поменяться несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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