Как изменится жизнь с 1 мая

Длинные выходные, полноценная весна, дополнительные автобусы и новые ограничения – собрали для вас важные изменения, которые ждут приморцев с 1 мая.

Сезон фонтанов

На радость горожанам и гостям столицы дальнего востока с 10:00 1 мая во Владивостоке начнут свою работу фонтаны. Сегодня в состав фонтанного комплекса Владивостока входят пять фонтанов на улице Адмирала Фокина, большой светомузыкальный фонтан на набережной Спортивной гавани и водный комплекс на Университетской набережной. Все они готовы к новому сезону, уверяют в мэрии.

Больше автобусов

С 1 мая на маршрут № 6 «Луговая – Морское кладбище» во Владивостоке выйдут дополнительно 10 автобусов. Причиной этому послужило празднование Радоницы – дня поминовения усопших у православных христиан. В этом году он приходится на 7 мая.

Платная набережная

С 1 мая станет платной парковка на набережной Цесаревича во Владивостоке. Желающим поставить автомобиль теперь придется выложить 60 рублей за один час пребывания. Пребывание на территории более трех часов приравнивается к суткам, цена за паркинг в таком случае составит 200 рублей.

Мера не популярная, но так как эта площадка принадлежит «Центру судоремонта «Дальзавод», собственник вправе устанавливать такие ограничения и взимать деньги за проезд и парковку. Согласно официальному заявлению компании, такой режим обеспечит безопасность транспортных средств, порядок на территории, позволит поддерживать ее санитарное состояние, исключит нарушения общественного порядка, вызывающие жалобы горожан.

Землю возвращают Владивостоку

С 1 мая 2019 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории Владивостокского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, передаются муниципалитету. В администрацию города передали всю документацию, как в электронном виде, так и на бумажных носителях - более 19,5 тысячи договоров аренды и около 3,7 тысячи заявлений. Начиная с 1 мая, решения по ним будет принимать мэрия.

Как сообщили в администрации Владивостока, новые заявления можно будет подать в МФЦ или напрямую в мэрию через управление по работе с обращениями граждан, расположенное по адресу: Океанский проспект, 15/3. Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.00, в пятницу – с 9.30 до 13.00 и с 13.45 до 16.00. Узнать о прядке предоставления услуги можно по телефонам 8 (423) 261-44-47, 8 (423) 261-44-41, а также задав вопрос через интернет-приемную мэрии.

Маленькие знаки

С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера. Новые знаки могут быть размером 50х50 и 40х40 сантиметров, а устанавливать их разрешается на дорогах нескоростного движения, то есть в основном такой формат подойдет для центра городов и кварталов исторической застройки. Использование таких знаков является добровольным, решение об их установке принимает городская администрация.