"Хватит уже": Директор департамента природных ресурсов Приморья Александр Коршенко ушел в отставку

В администрации Приморского края новые кадровые перестановки. Кресло главы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края покидает Александр Коршенко, его полномочия на правах заместителя подхватывает Наталья Федорец.

Коршенко ушел в отставку по собственному желанию, официально он освобожден от должности с 1 мая.

- Я проработал на должности директора департамента пять лет, это довольно долго, и мало кто может похвастаться таким сроком, - прокомментировал Александр Коршенко свой уход "Комсомольской правде во Владивостоке". - Тем более за эти пять лет произошло очень много политических событий, порой неожиданных. Решил, хватит уже. Отдохну немного. По дальнейшему месту работы буду думать.

Александр Коршенко назначил на должность в сентябре 2014 года Владимир Миклушевский, бывший тогда губернатором. К тому времени в крае назрела проблема вывоза мусора из районов. Во время так называемого Большого проезда по территориям края приморцы часто жаловались Миклушевскому на мусор, в итоге он принял решение поменять руководство департамента с формулировкой: «Там скоро появится новый человек. Я жду от него, в том числе, оперативного решения проблемы с вывозом мусора в крае».

Впрочем, обещанная на январь 2019 года мусорная реформа не стартовала по всей стране, предыдущий региональный мусорный оператор в Приморье с задачей не справился, а выбирать нового придется уже другому директору департамента.

Александр Коршенко родился во Владивостоке. Окончил ДВИСТ по специальности «Бухгалтерский учет» и ДВПИ по специальности «Юриспруденция». Также окончил аспирантуру с темой диссертации «Организационно-технические условия формирования системы управления отходами на муниципальном и межмуниципальном уровне». Имеет степень кандидата экономических наук.

С 2004 по 2014 год работал начальником управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

Награжден медалью «За безупречный труд», благодарственными письмами губернатора Приморского края, управления Росприроднадзора.