Сотни людей без билетов и денег: в Приморье рушится пирамида под названием Sky Travel

Скандал с Федерацией чирлидинга Приморского края, воспитанники которой не попали на соревнования в Сочи из-за «туристической» компании Sky Travel, оказался лишь вершиной айсберга. Через эту фирму, как оказалось, бронировали билеты сотни как простых путешественников, так и руководителей детских спортивных секций и творческих коллективов. Летать по необычно низкой цене до конца апреля как-то удавалось, но в настоящий момент пирамида рушится, а компания должна своим клиентам по неофициальным оценкам до 50 млн рублей.

В эту цифру сложно поверить. Неужели так много людей доверяли фирме с уставным капиталом 10 тысяч рублей, созданной полгода назад? Неужели переводили огромные суммы простыми онлайн переводами, не получая электронных билетов, и ничего не подозревали? Но все действительно так.

29 апреля обманутые путешественники создали группу в «Вотсапе», в которой честно делятся суммами, на которые «попали»: 450, 475, 560 тысяч рублей… Как правило, это те, кто брал билеты на небольшую группу людей – семьей съездить на отдых в экзотическую страну или свозить своих детей на соревнования. Часто родители и не знали, где покупались билеты – просто сдавали деньги тренеру или кому-то из руководителей коллектива.

В итоге в Сочи не попали чирлидеры - всего должно было лететь 83 человека. Они перевели в фирму 2,5 миллиона рублей. Еще по полтора миллиона потеряли знаменитые приморские танцевальные коллективы «Алиса» и «Алетейя».

Произошел "сбой в системе"

Офис компании Sky Travel находится во Владивостоке на улице Енисейской, 7. Его штурмовали недавно возмущенные родители, когда дети не смогли улететь в Сочи. Там уже провели оперативные действия полицейские, только вряд ли смогли найти что-то полезное.

ООО "Скай Тревел" зарегистрировано лишь в ноябре 2018 года, указав основным видом: деятельность туристических агентств. Только вот Sky Travel не является туроператором. Организация, продавая билеты, действовала от лица московского агента – компании «ТУРИНФО РФР». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. В учредителях трое – Юлия Терещенко, Татьяна Страмилова и Виталий Беляев. Большинство пострадавших «деловые вопросы» решали с Анной – супругой Виталия. А банковская карта, на которую переводили нехилые суммы, и вовсе оформлена на маму одного из учредителей.

«Сотрудники» компании до последнего пытались объясняться с пострадавшими, отмазывались разными способами, приплетая даже «корейского президента», но сейчас уже на контакт не идут.

Понять, как удавалось фирме делать предложения порой на 20% ниже рынка, довольно сложно. Известно, что часто покупатели получали вместо билетов какие-то подделки. Но до недавних пор даже небольшие заминки и казусы в аэропортах как-то удавалось решать. В основном все доверяли Анне и называли ее либо своей подругой, либо верили рекомендациям друзей.

Хотя подозрения возникали.

- Я представитель агентства недвижимости на Пхукете, к нам эти люди и конкретно Анна Беляева отправляла людей, бронировала через нас жилье. Мы были не в курсе схемы. Оказывалось, у всех одни и те же истории - покупали билеты за полгода Korean Air, за день до вылета всем сообщалось, что летят они другими, дешевыми авиалиниями с пересадками, жилье предоставлялось другое, более дешевое, чем было оплачено. Через какое-то время мы поняли, что они мошенники, и перестали работать с ними, - рассказывает участник туристического рынка.

- Всё на доверии было. Друзья друзей советовали. Все летали ни один год. Все компании сейчас создают с уставным капиталом 10 тысяч и без имущества. Любую ООО откройте. Поэтому про компанию забудьте. Она их клепала пачками. Названия меняла, - откровенничает один из пострадавших.

И схема работала до апреля.

- Мы в январе полностью внесли оплату, готовились к соревнованиям, - рассказывает глава федерации чирлидинга Приморского края Алена Орлова. - За две недели до вылета нам должны были передать списки, но представитель турфирмы сказал, что у них очень горячая пора, оформляют много билетов и не успевают в срок, попросили подождать. Через неделю наши звонки начали игнорировать. А накануне вылета, вечером, нам сообщили, что произошел сбой в системе – нет ни денег, ни билетов.

Притом что родители уже оплатили участие в фестивале, а также гостиницы и трансфер.

Надеемся на чудо

Пострадавшие массово пишут заявления в полицию, администрацию Приморского края, прокуратуру. В надзорные органы поступила уже пачка однотипных заявлений, меняются только фамилии и суммы.

Многие «туристы», у которых планировался вылет завтра-послезавтра, уже проверили через авиакомпании – якобы забронированные билеты никто не выкупал, ехать в аэропорт нет смысла. Вместо вылета в теплые страны обманутые приморцы теперь планируют встречи со СМИ и представителями властей.

Многие все еще надеются, что им вернут деньги. Однако есть и те, кто мене оптимистичен.

- Пока проверка будет, ну установят они в их действиях состав преступления, возбудят дело, а с учетом количества потерпевших, дело будет расследоваться по этой экономической пирамиде около двух лет. Пока суды, обжалования, пройдет не менее трех лет, когда потерпевшие получат исполнительные листы. Да, это хорошо, что они понесут и уголовное наказание, но тут больше указывает на неэффективное руководство, а не на мошенничество, поэтому уголовка вообще под вопросом, - рассказывает один из потерпевших, близкий к отделу по борьбе с экономическими преступлениями.

Возвращать деньги в гражданском порядке будет тоже непросто: в случае переводов банки отказывают пострадавшим в возврате денег. Примерно это же произойдет с вами, если вы кому-то отправите крупную сумму по ошибке.

Да и есть ли у тех, кто долгое время торговал туристическими услугами себе в убыток, чем отдавать долги? Пострадавшие подозревают, что столкнулись с так называемой пирамидой – сетевым маркетингом в туристической сфере, когда члены некого клуба за доступ к невероятно выгодным предложениям обязаны платить ежемесячные взносы головной организации.

«Нашими деньгами они просто закрывали свои долги», - честно признаются себе некоторые из пострадавших.

В сети можно найти немало информации про подобные пирамиды. Пожалуй, самая известная из них - DreamTrips - находится в США и работает по всему миру, в том числе в России, а в прошлом году волна интереса к ней в нашей стране вспыхнула с новой силой. Как раз когда и появилась Sky Travel.

В администрации Приморского края, куда обратились обманутые люди, пообещали взять ситуацию на контроль. А сегодня внезапно сообщили, что Sky Travel начала возвращать деньги.

«Компания, по вине которой более 250 жителей Приморья, в том числе детские спортивные команды, не смогли вылететь в место назначения, уже направила первый транш пострадавшим в размере 100 тысяч рублей, однако, по предварительным данным, сумма ущерба составляет не менее 2 миллионов рублей», – говорится в сообщении администрации. При этом чиновники просят для определения полного объема ущерба, нанесенного компанией гражданам, всех приморцев, ставших заложниками действий компании, обратиться в правоохранительные органы. Заявление можно подать в любом отделении полиции Владивостока.

Кому именно уже успели вернуть деньги, не сообщается. В мини-сообществе, которое уже успело сформироваться в соцсетях из пострадавших, об этих деньгах ничего не знают. В этом сообществе, кстати, пострадавшие не только из Приморского края. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.