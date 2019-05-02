Заблудившегося в приморских горах туриста обнаружили спасатели

Не самый лучший праздник выдался у жителя Владивостока, который заблудился 1 мая в районе горы Ливадийская (Пидан). Для помощи туристу пришлось вызывать спасателей. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Тем временем специалисты МЧС рассказали о мерах безопасности и поведении при возникновении внештатных ситуаций в походе.

Тревожный вызов о пропаже туриста поступил 1 мая в 11:40 в оперативную дежурную смену Центра управления кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю. По сообщению пресс-службы ведомства, спустя 20 минут на поиски мужчины 1977 года рождения выехали специалисты. В Шкотовский район отправилась поисковая группа Находкинского поисково-спасательного отряда. Специалисты прибыли на гору Ливадийская в 14:30. Поиски увенчались успехом, спустя почти 4 часа. Спасатели помогли спуститься любителю походов и доставили его на территорию турбазы. В поисках участвовали 4 человека и 1 единица спецтехники.

Во избежание подобных случаев сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю рекомендуют соблюдать простые правила:

При планировании похода за пределами населенного пункта, стоит сообщить родственникам детали маршрута и расчетное время прибытия. Если на отдых отправляется группа, то не помешает заранее оповестить спасателей.

При сходе с тропы и потере ориентира в лесу не стоит паниковать, нужно остановиться и успокоиться. При этом нельзя отделяться от группы, обратный путь лучше всего искать вместе. Вернуться на то место, где вы сбились с дороги, можно по собственным следам. Важно совместно выработать план и принять решение о возможности дальнейшего продвижения. При отсутствии карты схему движения стоит составить с помочью подручных средств, на бумаге, ткани и даже коре деревьев. Стоит отметить, что засечки на деревьях помогут выйти к тропе или жилью.

Справочно

Гора Ливадйская, которая до 1972 года называлась Пидан, одна из самых привлекательных высот для туристов в Приморье. Она входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Пик Пидана возвышается на 1332,6 метра над уровнем моря. Через вершину проходит граница между Шкотовским и Партизанским районами. По статистике во время сезона в выходные Ливадискйю посещают около 1200 человек. Иногда число туристов доходит и до 2000 человек.