Вдребезги: пьяный водитель без прав устроил серьезную аварию во Владивостоке

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось минувшей ночью в дальневосточной столице. Пьяный мужчина не справился с управлением иномарки и протаранил леера в районе «Зеленого острова». По нелепой случайности пострадал и еще один автомобиль, в который отлетели покореженные части ограждения.

Инцидент случился на дороге по пути с «Радиоприбора» в сторону «Зеленого острова». Неуправляемый Toyota Crown несся по ночной трассе, судя по всему, с очень большой скоростью. Как раз в том месте, где начинается затяжной поворот, рулевой иномарки не справился с управлением своего транспорта и угодил в разделительные железные ограждения.

Авария произошла со стороны «Зеленого острова».Фото: dps_vl

Удар был такой силы, что хрупкая конструкция не выдержала натиска легковушки и разлетелась в разные стороны. По случайности на другой стороне дороги двигалась малолитражка марки Honda Fit. Ни о чем не подозревающий водитель невольно стал участником ДТП: в его автомобиль прилетели покореженные части леерного ограждения.

Проезжающий мимо автомобиль Honda Fit.Фото: dps_vl

По итогам самые серьезные повреждения получил Toyota Crown: передняя часть автомобиля буквально разлетелась вдребезги, самостоятельно покинуть место аварии транспорт уже не смог. Между тем, теперь на этом участке дороги появилось еще одно импровизированное «место для разворота».

По предварительной информации, рулевой иномарки находился в сильнейшем алкогольном опьянении. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался, а между тем от него исходил стойкий запах алкоголя. В результате специалисты привлекли его к ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинской экспертизы на состояние опьянения.

Повреждения Toyota Crown.Фото: dps_vl

В процессе дальнейшей проверки сотрудники ГИБДД и вовсе выяснили, что при себе у мужчины не было водительского удостоверения. Кроме того, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности на автомобиль тоже отсутствовал. В отношении водителя Crown составлены два административных протокола по факту управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.

В настоящее время по факту ДТП специалисты проводят проверку, а покореженный автомобиль еще ночью уехал на штраф-площадку.