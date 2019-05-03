Во Владивостоке закрыли проезд к Токаревскому маяку

Токаревская коса теперь стала пешеходной зоной. Об этом свидетельствуют знаки, установленные перед въездом на брусчатку. Чтобы машины не проезжали на знаменитый маяк, там установили бетонные блоки и запрещающий въезд знак, именуемый в народе «кирпич».

С какого момента нововведения вступили в силу - неизвестно. Однако уже сегодня корреспондент столкнулся с тем, что проехать к Токаревскому маяку больше нельзя. Раньше заасфальтированный «пятак» и сам маяк соединяла коса, по которой можно было спокойной проехать к строению. Теперь здесь появились запрещающие знаки и знак пешеходной зоны.

Попасть на маяк теперь можно только пешком.Фото: Сергей БАЛАНОВ

До этого въезд на косу преграждали еще и бетонные блоки, однако владивостокцы, не захотевшие мириться с нововведениями, быстро от них избавились. Между тем, знак, именуемый в народе «кирпич» делает свое дело - ехать к маяку на машине никто не решается.

Свои автомобили водители оставляют на импровизированной парковке.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Толпы людей теперь идут к местной достопримечательности пешком. Стоит отметить, что в пятницу, 3 мая, здесь очень много туристических автобусов вместе с иностранными путешественниками. Это место всегда притягивало к себе людей, даже несмотря на постоянный сильный ветер.

Возле маяка всегда полно людей.Фото: Сергей БАЛАНОВ

К слову, ранее «КП» сообщала, что в 2016 году Токаревский маяк оградили от вандалов. Вокруг постройки появился забор, а в пресс-службе ТОФ сообщили, что ремонтируют сам маяк. Очень часто здесь на стенах появлялись нелицеприятные надписи, рисунки и так далее. Тогда командование ТОФ решило ограничить подъезд к маяку бетонными плитами.