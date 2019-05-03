2019-05-03T08:58:28+03:00
Общество

Во Владивостоке закрыли проезд к Токаревскому маяку

Теперь попасть к местной достопримечательности можно только пешком [фото]
Анна ПЛЕТНЕВАСергей БАЛАНОВ
Поделиться:
На въезде появились бетонные плиты и дорожные знаки.На въезде появились бетонные плиты и дорожные знаки.Фото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Токаревская коса теперь стала пешеходной зоной. Об этом свидетельствуют знаки, установленные перед въездом на брусчатку. Чтобы машины не проезжали на знаменитый маяк, там установили бетонные блоки и запрещающий въезд знак, именуемый в народе «кирпич».

С какого момента нововведения вступили в силу - неизвестно. Однако уже сегодня корреспондент столкнулся с тем, что проехать к Токаревскому маяку больше нельзя. Раньше заасфальтированный «пятак» и сам маяк соединяла коса, по которой можно было спокойной проехать к строению. Теперь здесь появились запрещающие знаки и знак пешеходной зоны.

Попасть на маяк теперь можно только пешком. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Попасть на маяк теперь можно только пешком.Фото: Сергей БАЛАНОВ

До этого въезд на косу преграждали еще и бетонные блоки, однако владивостокцы, не захотевшие мириться с нововведениями, быстро от них избавились. Между тем, знак, именуемый в народе «кирпич» делает свое дело - ехать к маяку на машине никто не решается.

Свои автомобили водители оставляют на импровизированной парковке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Свои автомобили водители оставляют на импровизированной парковке.Фото: Сергей БАЛАНОВ

Толпы людей теперь идут к местной достопримечательности пешком. Стоит отметить, что в пятницу, 3 мая, здесь очень много туристических автобусов вместе с иностранными путешественниками. Это место всегда притягивало к себе людей, даже несмотря на постоянный сильный ветер.

Возле маяка всегда полно людей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Возле маяка всегда полно людей.Фото: Сергей БАЛАНОВ

К слову, ранее «КП» сообщала, что в 2016 году Токаревский маяк оградили от вандалов. Вокруг постройки появился забор, а в пресс-службе ТОФ сообщили, что ремонтируют сам маяк. Очень часто здесь на стенах появлялись нелицеприятные надписи, рисунки и так далее. Тогда командование ТОФ решило ограничить подъезд к маяку бетонными плитами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мужчина напал на юного приморца и отобрал у него часы и телефон
Забытая на плите кастрюля стала причиной пожара во Владивостоке
В Приморье активно готовятся к празднованию 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Самый жаркий день за последние 100 лет ожидается в Приморье в пятницу, 3 мая
Приморские полицейские сожгли тридцать килограммов наркотиков
850 аварийных бригад вышли на праздничные дежурства в Приморье
В Приморье завершается отопительный сезон: Артем и Партизанск уже отключили
Беременная жительница Приморья скончалась после падения с высоты
«Мажористые детишки развлекаются»: во Владивостоке повредили элитный внедорожник
Теплая, но ветреная погода ждет жителей Приморья на праздник
Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток
Контейнеровоз из Владивостока столкнулся с другим судном в Южно-Китайском море
«Кому-то приглянулась земля»: частный дом горит в густонаселенном районе Владивостока
Бесплатный туалет за 12 миллионов рублей открыли в центре Владивостока
Вадим Байбак: служба пожарной охраны АО «Восточный Порт» - наша гордость, образец четкости и дисциплины
Житель Приморья разбился в долине «Ада» в Крыму
Приморские энергетики напоминают о недопустимости самовольных работ в охранных зонах ЛЭП