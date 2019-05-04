В центре Владивостока ограничат движение из-за открытия мотосезона

Байкеры со всего Приморья съедутся на главную площадь Владивостока на торжественное открытие мотосезона. Организаторы обещают устроить для гостей площадки настоящий праздник с насыщенной развлекательной программой и выступлениями музыкальных групп Дальнего Востока.

Байкерский сезон брутальные мужчины и обворожительные дами на ревущих мотоциклах откроют сегодня, 4 мая, в 11:00 часов дня. Место сбора: площадь Борцам за власть Советов. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, гостей праздника будут ждать показательные выступления мотоциклистов, экстремальные соревнования на полосе препятствий, выставки и многое другое.

Традиционно, колонная байкеров с площади отправится на главную трассу города и поедет в сторону Шаморы. Из-за этого с 14:50 до 15:40 дня во Владивостоке временно ограничат движение по улице Светланской - от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича. Автолюбители смогут объехать этот участок по улицам 1-й Морской, Пушкинской, Семеновской, Уборевича, Пограничной, Набережной.