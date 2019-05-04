2019-05-04T07:30:13+03:00
Общество

Эксперты: самые счастливые в России люди живут во Владивостоке

Жизнью довольны 87 процентов населения дальневосточной столицы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Показатель счастливых людей во Владивостоке выше, чем в целом по странеПоказатель счастливых людей во Владивостоке выше, чем в целом по странеФото: Николай ХИЖНЯК
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Во Владивостоке, как показало исследование, живут самые счастливые и довольные люди. Вместе с приморской столицей в рейтинг попали Томск и Липецк. В этих городах счастливы 86 и 85 процентов населения.

Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ в первом квартале 2019 года. Опросы проходили в городах с населением более 250 человек. Результаты получились любопытные: наравне со счастливыми населенными пунктами были определены те, где люди меньше всего довольны жизнью.

Так, наиболее несчастны люди во Владикавказе (63 процента), Хабаровске (69 процентов) и Воронеже (70 процентов). В десятку недовольных жизнью городов также вошли Магнитогорск, Ярославль, Калуга, Петрозаводск.

Кстати, в целом по стране в первом квартале 2019 года доля довольных жизнью людей снизилась до 73 процентов. Число счастливых бизнесменов и глав предприятий упало до 81 процента, тогда как среди наиболее состоятельных граждан этот показатель не изменился - 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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