2019-05-07T07:00:32+03:00
Общество

Бывший игрок КВН из Владивостока опубликовал фото молодого президента Украины на вечеринке

Снимок был сделан в конце 90-х годов на фестивале в Сочи
Александра ШОПЕНКО
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Фотография, опубликованная жителем Владивостока, вызвала резонансФотография, опубликованная жителем Владивостока, вызвала резонансФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В интернете появилась фотография молодого нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Опубликовал архивный снимок житель Владивостока и бывший игрок КВН Александр Папашвили. Фото было сделано в то время, когда будущий политик играл в Клубе веселых и находчивых и усердно работал, чтобы стать популярным.

- Это веселая раритетная фотография, которая не обременена ничем. Здесь нет никакой политики, это абсолютно чистое творчество, в порыве которого на одной сцене встречались команды из Белоруссии, Украины, России, Грузии и других стран. В том, что я опубликовал фотографию, никаких глубинных причин нет абсолютно, это просто совпадение, что человек, который когда-то играл в КВН в одно время с нами, сейчас занимается политикой, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» экс-игрок КВН Александр Папашвили.

Атмосферный снимок, как вспоминают приморские игроки КВН, был сделан примерно в 1997 году на встрече команд Владивостока и «Запорожье – Кривой Рог – транзит». Тогда Владимиру Зеленскому было около 20 лет.

papashviliapapashvilia
Бывший игрок в КВН из Владивостока опубликовал фото молодого президента Украины на вечеринке
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- Я помню, что это точно Сочи, фестиваль КВН, гостиница «Жемчужина». Это место, как кавээновская Мекка, куда, я не знаю как сейчас, но раньше приезжало множество команд. Место, где все это происходило, вроде, называлось «Песочницей». Там все тусовались после творческого дня – просмотров и всего остального прочего. Это был КВН, это было всегда весело, здорово и задорно. Тусовались, потом ложились спать и начинали опять работать. При таких обстоятельствах и было сделано это фото. Про Владимира в тот момент я могу сказать, что это позитивный, талантливый, хороший человек, - продолжил Александр Папашвили.

Больше, как вспоминает Александр, судьба не сводила его ни с Владимиром Зеленским, ни с командой «95 квартал», капитаном которой был будущий президент Украины. Зато в архиве приморца есть фотографии и воспоминания о других известных людях-«выпускников» команд «Пятигорск», «Институт дружбы народов», «Пермь». Фотографиями с ними, шутит Александр, будет радовать «по мере того, как они начнут становиться президентами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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