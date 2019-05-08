Ретро-поезд «Победа» торжественно прибыл во Владивосток

В честь Дня Победы во Владивосток прибыл исторический эшелон времен XX века. Ретро-поезд «Победа» на паровозной тяге остановился на железнодорожном вокзале, где состоялся праздничный митинг и концерт. Увидеть советский магистральный паровоз серии Л (Лебедянка) можно до 9 мая. В день Великой Победы праздничный состав будет стоять с 12:00 до 17:00 на Корабельной набережной приморской столицы.

Поезд встречали с оркестромФото: Милана СОКОЛ

Исторический поезд накануне Дня Победы запустила Дальневосточная железная дорога. Состав возглавил паровоз серии Л с бортовым номером 4287, который уже несколько лет принимает участие в праздничных мероприятиях. За техническим состоянием машины следят опытные инженеры и машинисты РЖД. В этом году в его состав вошли платформы с образцами военной техники. Гости площадки увидели 76-мм дивизионную пушку, автомобиль Studebaker US-6 с установкой БМ-31 «Андрюша» и автомобиль ЗИС-5В.

Дивизионная пушкаФото: Милана СОКОЛ

Почетными пассажирами «Победы» стали ветераны железнодорожного транспорта, которых поздравили с наступающим праздником представители РЖД и специалисты приморской и владивостокской администраций. Возле мемориального комплекса «Паровоз», расположенного на низкой платформе вокзала, состоялся праздничный митинг и концерт. В нём приняли участие творческие коллективы города и военнослужащие. Праздник оказался интересен и для иностранных туристов, которые не только смогли сделать памятное фото у паровоза, но и послушать патриотические композиции в исполнении россиян.

Туристы с радостью остались на праздникеФото: Милана СОКОЛ

Вокальное триоФото: Милана СОКОЛ

Праздничное мероприятие завершилось минутой молчания в честь погибших в годы Великой Отечественной войны и традиционным возложением цветов к мемориалу. 9 мая все желающие смогут прикоснуться к истории и детально рассмотреть легендарный поезд на Корабельной набережной.

Память погибших почтили минутой молчанияФото: Милана СОКОЛ

Исторический эшелон пробудет в Приморье два дняФото: Милана СОКОЛ

Справка

Первый поезд «Победы» прибыл в Москву на Белорусский вокзал 10 мая 1945 года. В современной истории паровоз в честь великого праздника был запущен 9 мая 1995 года, во время празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Маршруты «Победы» стали доброй традицией РЖД.

Почетная вахтаФото: Милана СОКОЛ

Официальные лица на фоне исторического поездаФото: Милана СОКОЛ

Коллективное фото ветерановФото: Милана СОКОЛ

Торжественный митингФото: Милана СОКОЛ

Традиционное возложение цветов к мемориалуФото: Милана СОКОЛ

Военная инсталляцияФото: Милана СОКОЛ

Выступление маленьких артистовФото: Милана СОКОЛ

Автомобиль Studebaker US-6Фото: Милана СОКОЛ

Почетные гости праздникаФото: Милана СОКОЛ

В празднике приняли участие кадетыФото: Милана СОКОЛ