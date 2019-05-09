2019-05-08T13:06:01+03:00
Общество

Приморская «коммуналка» стремится к эффективности

В крае идет работа по газификации южных территорий региона, продолжается замена устаревших котельных на современные, внедряются принципиально новые схемы в системе сбора и переработки мусора.
Елена КРАЙНЕВА
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Рациональное использование средств фонда капремонта позволит обновить дома в глубинке края.Рациональное использование средств фонда капремонта позволит обновить дома в глубинке края.Фото: Елена АСТАФУРОВА
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Практически завершен отопительный сезон в городах и районах Приморья. Теплоснабжающие организации региона прошли этот ответственный период без серьезных аварийных ситуаций, чему весьма способствовала аномально теплая зима. О том, как модернизируется теплоэнергетика и какие изменения в коммунальном хозяйстве региона предстоят для улучшения качества жизни жителей Приморья, «Комсомолка» побеседовала с врио губернатора Еленой Пархоменко.

Елена Пархоменко. Фото: Елена АСТАФУРОВА

Елена Пархоменко.Фото: Елена АСТАФУРОВА

Тепло - в каждый дом

- Елена Александровна, рассчитывать на то, что и следующая зима будет мягкой, не приходится. Как планируется обеспечить надежное теплоснабжение в ходе подготовки к очередному отопительному периоду?

- Сейчас главная задача, которая стоит перед органами власти, коммунальными предприятиями, - начать подготовку к следующей зиме, максимально подготовив инфраструктуру к отопительному сезону. Причем особое внимание должно быть уделено тем объектам и участкам, где в минувшую зиму происходили аварии. А также адресам, откуда поступали жалобы от жителей на перебои с теплом, водой и светом.

- Будет ли продолжена программа по приобретению и введению в эксплуатацию автоматизированных модульных котельных?

- В текущем году Примтеплоэнерго приобретет и установит еще 18 автоматизированных модульных котельных. Их установят в Надеждинском, Хасанском, Яковлевском, Ольгинском, Кировском, Пожарском, Хорольском районах, Владивостокском, Дальнегорском и Находкинском городских округах. Опыт эксплуатации показал высокую надежность «модулей». Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь, а так как автоматика контролирует параметры теплоносителя, удается улучшить качество теплоснабжения потребителей и исключить фактор человеческих ошибок. Достаточно сказать, что в минувший отопительный сезон количество жалоб от жителей Приморья снизилось в несколько раз. До 2026 года планируется установить еще 93 автоматизированных модульных котельных.

«Сектор газа»

- На каких территориях в ближайшее время жители Приморья смогут воспользоваться преимуществами газовой энергетики?

- Этот вопрос стоит на жестком контроле губернатора края, что само по себе говорит о важности задачи. В рамках госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013–2020 годы разработан детальный график работ, выполнение которого должно быть неукоснительным.

В числе первых голубое топливо придет в Спасск-Дальний и ряд населенных пунктов Спасского района с подключением котельных, предприятий, в том числе завода «Спасск-цемент». В 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон «Радужный», сахарный, локомотиворемонтный заводы, масложиркомбинаты, в поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа с подключением птицефабрики, на сельхозпредприятия Михайловского района.

- Каким муниципалитетам повезет немного позднее?

- На 2019–2020 годы запланирована газификация Надеждинского района - поселка Нового и ряда промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году. В этом же году начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске. Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020–2021 годах, Фокино - в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ предполагается подвести к 2025 году.

- Снизятся ли тарифы на отопление в связи с переходом котельных на голубое топливо?

- Тариф должен если не снизиться, ведь перевод котельных на газ также требует серьезных затрат, то как минимум стабилизироваться.

Вторую жизнь многоэтажкам

- Елена Александровна, с какими проблемами жители Приморья обращаются к врио губернатора края, курирующему направления, которые касаются буквально каждого?

- Недавно я проводила прием граждан по личным вопросам. И большинство проблем, с которыми люди пришли на прием, относится к системе капитального ремонта многоквартирных домов. Много вопросов у жителей возникает к очередности проведения работ. Это объяснимо: в 50–60-е годы велось массовое жилищное строительство. И так же, почти одновременно жилой фонд ветшает.

- Будут ли вноситься изменения в программу капремонта Приморского края?

- Ее необходимо актуализировать совместными усилиями с главами муниципалитетов, с управляющими компаниями. Основная загвоздка в том, что состояние жилого фонда оценено, мягко говоря, приблизительно. Технические паспорта, выданные в 60-х годах, на сегодняшний день часто не соответствуют реальному положению дел. То есть для грамотной верстки программы капремонта необходимо провести инвентаризацию жилого фонда. Владельцы квартир к этой перспективе относятся без энтузиазма, ведь по закону расходы на это возложены на собственников. Решение этой проблемы предстоит найти.

- А как, по вашему мнению, скажется на сложившейся в крае ситуации принятое не так давно решение об «общем котле» в фонде капитального ремонта?

- Снятие ограничения на использование средств фондов капремонта, собранных в одном муниципальном образовании, на проведение работ в другом городе или поселке, - это продуманное и необходимое решение. На территории края есть дома, и их немало, жильцы которых никогда не смогут собрать необходимую сумму на капитальный ремонт. Возможность иметь так называемый общий котел на капитальный ремонт в масштабах всего края позволит эффективно использовать собранные населением средства, а также избежать недофинансирования капремонта. Однако это не значит, что жильцы новостроек во Владивостоке должны спонсировать проведение ремонта где-то в глубинке. Мы акцентировали внимание на вопросе возврата денежных средств, которые будут заимствованы у одного дома и переданы другому.

Пустить отходы в дело

- Елена Александровна, что вы считаете самым важным для внедрения цивилизованной утилизации твердых бытовых отходов?

- На мой взгляд, первоочередная задача - наладить сортировку любых отходов. Удовлетворительно в этом отношении работает мусороперерабатывающий полигон в районе улицы Холмистой во Владивостоке. Здесь запущена уже вторая сортировочная линия, на которой рабочие разделяют полезные фракции: картон, бумагу, полиэтилен, пластик, алюминиевые и жестяные банки, стекло. Этот опыт должен быть применен во всех районах края. Важно, что мы не просто уходим от захоронения отходов, нанося вред экологии, но и извлекаем прибыль от вторичной переработки мусора.

- Есть ли в крае предприниматели, заинтересованные в использовании «вторсырья»?

- Да, при достаточных объемах специализированные компании готовы платить за вторсырье. К примеру, в бумажных отходах нуждается картонный комбинат в Уссурийске. Есть предприниматели, заинтересованные в стекле. И если они будут обеспечены сырьем, то готовы открыть новые производства, аналогов которому пока в Приморском крае нет.

- Почему понадобилось менять территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами?

- Причина в том, что, согласно прежней схеме, мусор в отдельных районах пришлось бы возить на переработку за сотни километров. Это бы отразилось и на стоимости услуги, и на качестве. В соответствии с новым документом на отдаленных территориях края построят 12 мобильных комплексов по переработке коммунальных отходов. Их установят там, где до ближайшего полигона транспортное плечо составляет 80 и более километров. Кроме того, в 2019 году запланировано почти 40 миллионов рублей из краевого бюджета на проектирование мусоросортировочных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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