«Весенний бриз» открыл новые таланты

В конце апреля в Приморье состоялся XXV фестиваль-конкурс художественного творчества детей и молодежи Приморского края «Весенний бриз». Более 500 юных дарований края в течение нескольких дней соперничали в мастерстве и таланте, в способности покорить зрительские сердца. Настоящими артистами на сцене Культурно- развлекательного центра профсоюзов почувствовали себя юные танцоры, вокалисты, музыканты, актеры, модельеры и акробаты в возрасте от 8 лет до 21 года. Юбилейный фестиваль впервые предоставил возможность проявить себя в новых номинациях конкурса - в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.

- В этом году география конкурса стала еще обширней. Ребята из Владивостока, Лесозаводска, Находки, Дальнегорска, Уссурийска, Дальнереченского и Ханкайского районов поборолись за Гран-при конкурса. Победу одержала школьница из столицы Дальнего Востока, воспитанница центра развития творчества детей и юношества «Надежда» Лаура Голубева, - рассказали сотрудники детско-юношеского центра Приморского края.

Участниками гала-концерта стали 25 лучших исполнителей, творчество которых на заочном этапе конкурса по достоинству оценило экспертное жюри. В судейской коллегии работали специалисты «Детско-юношеского центра Приморского края», преподаватели Дальневосточного государственного института искусств, руководители творческих коллективов. Изобразительное и декоративно-прикладное творчество конкурсантов оценили педагоги «Детско-юношеского центра Приморского края» и Всероссийского детского центра «Океан», а также преподаватели Приморского краевого колледжа искусств.

Представленные на конкурсе жанры и направления искусств поражают воображение. К примеру, в вокале дети боролись за признание в номинациях эстрадного, академического и народного пения. Юные дарования продемонстрировали свои таланты в акробатике, пластическом этюде, клоунаде, театре мод. А еще хореография, театральная миниатюра, художественное слово. На гала-концерте зрители отбили все ладони, аплодируя юным артистам.

Традиционно организаторами фестиваля выступили департамент образования и науки региона, краевой детско-юношеский центр и Приморская организация профсоюза работников народного образования и науки России.

Кстати, в Приморье ведется системная работа по поддержке и развитию талантливых и одаренных детей. Координирует работу по поддержке юных талантов специальный региональный центр по работе с талантливыми детьми и молодежью.