Международный фестиваль «Литература Тихоокеанской России» во второй раз стартует в Приморье 16 мая. В этом году площадкой проведения масштабного культурного мероприятия станет исторический центр Владивостока.

- В прошлом году фестиваль прошел успешно. Хочется верить, что и на этот раз он станет большим и важным событием в жизни региона. Наша задача - сфокусировать внимание на Дальнем Востоке и привлечь молодую аудиторию, - подчеркнул вице-губернатор Антон Волошко.

Именитые гости

Вновь Владивосток посетят главные хэдлайнеры фестиваля: известный писатель, общественный деятель Захар Прилепин и мэтр фантастики Сергей Лукьяненко.

Впервые гостями фестиваля станут номинант литературных премий Евгений Водолазкин, литературовед Павел Басинский, современный русский писатель и педагог Андрей Геласимов, поэт, драматург и киносценарист Юрий Поляков, а также русский писатель и поэт Михаил Тарковский.

«Литература Тихоокеанской России» объективно имеет статус международного события: в основной программе мероприятия примут участие писатели, поэты и литературные деятели из Китая, Южной Кореи и Японии.

В рамках фестиваля Владивосток посетит делегация иностранных литературных деятелей из пяти стран. По словам директора Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» Александра Зубрицкого, главным мероприятием международной повестки станет панельная дискуссия «Литературные мосты навстречу друг другу».

Александр Зубрицкий. Фото: Олег БЕЛОВ

- Темы докладов, с которыми будут выступать иностранные гости, отражают государственную задачу фестиваля. Важным фактом является то, что иностранные писатели и функционеры примут участие в мероприятиях российской программы фестиваля, потому что именно на этих мероприятиях они будут знакомиться, взаимодействовать и работать с российскими писателями. Мы уверены, что эта работа принесет, сразу после фестиваля, серьезный практический взаимовыгодный итог, - отметил Александр Зубрицкий.

Для самых молодых читателей на основной площадке и в детских библиотеках города пройдут встречи с известными детскими писателями Анастасией Орловой и Ниной Дашевской. В детском блоке фестиваля «Ни дня без строчки» примут участие приморские писательницы Татьяна Крылова и Людмила Берестова.

Насыщенная программа

По словам организаторов фестиваля, в течение трех дней гостей ожидает полное погружение в атмосферу творчества: встречи с известными российскими писателями, секции с представителями федеральных издательств, мастер-классы, лектории и дискуссионные клубы.

Официальное открытие запланировано на 16 мая в Приморской краевой филармонии. Сразу после этого состоится важное событие форума - круглый стол «Новый герой новой России», в котором примут участие именитые писатели, политики, специалисты ИТ-индустрии и многие другие.

Во второй день пройдут лекции, презентации, встречи и дискуссии с участниками мероприятия. 18 мая состоится детский блок, а также продолжатся мероприятия предыдущего дня. Завершится фестиваль литературно-кулинарным вечером «Русская кухня словами классиков».

В заключительный день литературного фестиваля состоится большой рэп-концерт. Кстати, учитывая возросший интерес читающей публики к литературе в жанре нон-фикшен, на фестиваль приглашен автор книг об истории русского рока Александр Кушнир. Он презентует свою новую книгу о Майке Науменко.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет ряд активностей в совершенно новых форматах: это квесты, театральные перформансы, читки пьес, иммерсивные экскурсии и литературно-кулинарные вечера с участием российских и иностранных писателей в ресторане «Гусь-Карась».

Слово дальневосточникам

Дальневосточной литературе на фестивале будет посвящен отдельный блок, а его участниками станут прозаики, поэты и издатели со всего дальневосточного региона.

- Мы активно подключили к фестивалю дальневосточное литературное сообщество. Так, в рамках фестиваля пройдет презентация книги Василия Авченко и Андрея Рубанова «Штормовое предупреждение», которая недавно вышла в свет. Приедут на фестиваль представители литературного альманаха «Дальний Восток». Они расскажут о том, как отбираются работы для альманаха, проведут презентацию альманаха, пообщаются с молодыми авторами. Приморских поэтов мы соберем на День поэзии: в течение нескольких часов они будут в формате открытого микрофона читать свои стихи и обсуждать творчество друг друга. Учитывая пожелания писательского сообщества Приморья, мы проведем в рамках фестиваля «Васильевские чтения» - в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Павла Васильева, - рассказал председатель регионального отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Виктор Суханов. Фото: Олег БЕЛОВ

Кроме того, в рамках фестиваля будет презентована общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева. Премия присуждается за лучшие произведения российских литераторов на тему Дальнего Востока.

Конкретно!

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдет 16-18 мая во Владивостоке. Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия - litrfest.ru. Организаторы отмечают, что каждый участник на фестивале найдет себе что-то по душе.