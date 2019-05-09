Диагностической техникой вооружаются приморские врачи

В Приморье ведется поэтапное обновление материально-технической базы медицинских учреждений края. Новое современное оборудование на сумму 500 миллионов рублей приобретается в больницы, поликлиники и диспансеры Приморья. В рамках этой программы обновление ждет 23 медицинских учреждения. Всего будет закуплено около 50 единиц различной современной медтехники. Это 13 маммографов, 10 аппаратов УЗИ, девять флюорографов, рентгенологическое оборудование, передвижные цифровые маммографические и флюорографические кабинеты.

Губернатор края Олег Кожемяко не раз подчеркивал, что сферу здравоохранения ждет модернизация и она коснется всех направлений медицины Приморья:

- Мы делаем шаги по обеспечению лечебных учреждений диагностическим оборудованием для выявления заболеваний на ранних стадиях. Важно, что пациенты теперь смогут проходить качественное обследование, а врачи - работать в комфортных условиях.

До самых «окраин»

Уже не только врачи, но и пациенты благодаря медицинскому просвещению знают, насколько важно выявить заболевание тогда, когда симптомы еще не беспокоят человека. Ранняя диагностика - залог успешного лечения и преодоления хвори. Теперь жителям Лазовского района нет нужды ездить в неблизкий краевой центр для детального обследования. Два современных маммографа, флюорограф и современный УЗИ-аппарат установлены в Лазовской центральной районной больнице. А на подходе еще и новый санитарный транспорт, приобретенный для нужд районного медучреждения за счет средств краевого бюджета. Финансы на эти цели предусмотрены в соответствии с госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы.

В поселке Преображение также установлен флюорограф и установлен трехканальный аппарат УЗИ экспертного класса, позволяющий выполнять точнейшие диагностические исследования.

- Четкость получаемого изображения настолько высока, что позволяет визуализировать кровоток даже в очень мелких сосудах, выявляя патологии мелких структур и определяя их уточняющую локализацию. При этом аппарат прост в управлении и удобен в работе, - рассказала Ольга Жукова, главврач ЦРБ Лазовского района.

Ранее новую медицинскую технику поставили в центральную районную больницу Тернейского района. Более качественную помощь жители северной территории региона уже получают благодаря современным маммографу, флюорографу и рентген-аппарату. По словам главного врача медучреждения Сергея Борщенко, новое оборудование работает в полную силу:

Сергей Борщенко. Фото Олег БЕЛОВ.

- В конце прошлого года глава региона Олег Кожемяко вручил нам сертификат на приобретение данных аппаратов. Мы оперативно провели все необходимые процедуры, и вот они уже задействованы в работе. Вся техника установлена в главной больнице района в поселке Пластун.

С полной нагрузкой работает и новое диагностическое оборудование - флюорограф и маммограф - в центральной городской больнице Лесозаводска. Техника задействована в диспансеризации населения. Также направление на данные виды обследований получают пациенты с подозрениями на различные заболевания. Важно, что поступившее оборудование - современная медицинская техника. Так, новый цифровой флюорограф с рентгенозащитной кабиной - с малой дозой излучения, а цифровой маммограф за считаные минуты выдает результат.

Найти и обезвредить

Укрепление материально-технической базы медучреждений региона - одно из приоритетных направлений работы администрации края. Глава департамента здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что модернизация региональной системы здравоохранения будет продолжена:

- В бюджете края на этот год запланированы значительные средства на укрепление материально-технической базы медицинских организаций. Упор делается на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, снижение детской смертности, раннее выявление онкологии, - тех направлений, которые обозначены в приоритетном национальном проекте «Здравоохранение».

Так, за последнее время арсенал диагностического оборудования пополнен в Шкотовской центральной районной больнице. Здесь появились два аппарата УЗИ: один портативный, другой – стационарный, экспертного класса.

- С помощью современной техники появилась возможность выявлять заболевания на самых ранних стадиях, в том числе и у детей с младенческого возраста. Это оборудование высокого уровня разрешения с множеством дополнительных функций, которые улучшают качество картинки и, следовательно, улучшают качество обследования, - оценил приобретение главврач Михаил Молдованов.

Михаил Молдаванов. Фото Олег БЕЛОВ.

Современный флюорографический комплекс в этом году введен в эксплуатацию в Ханкайской центральной районной больнице. Новый аппарат делает снимки с высоким разрешением, при этом лучевая нагрузка на пациента снижена в 10 раз. Причем умная техника имеет возможность архивирования в электронной базе. Оборудование не требует периодического обслуживания и может пропускать до 60 человек в час.

На новый уровень поднялись лечебно-диагностические возможности Артемовской детской больницы. Это медучреждение в текущем году получило дорогостоящий ЛОР-комбайн, который с помощью присоединенной мини-видеокамеры с оптическим источником света проводит эндоскопическое исследование слизистых уха, горла и носа быстро и безболезненно.

- Уникальная вещь. Аппарат позволяет выводить на монитор многократно увеличенное изображение, и специалист может заметить даже незначительные и ранние признаки развития патологии. ЛОР-установка поступила к нам со всеми необходимыми насадками, и с ее помощью можно эндоскопическим путем удалять застрявшие инородные тела, что довольно часто случается с маленькими детьми, - рада приобретению главный врач детской больницы Инна Рыжененкова.

Инна Рыжененкова. Фото Олег БЕЛОВ.

Здоровье - главная ценность

В крае совершенствуются организация медицинской помощи населению и материально-техническая база медучреждений, применяются высокотехнологичные методы лечения, открываются сельские фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. Принимаются последовательные меры для ликвидации дефицита медицинских кадров. Это дает результаты: в регионе выросла продолжительность жизни, сокращается смертность по ряду заболеваний. Приморье входит в число российских регионов, где ежегодно отмечается снижение младенческой смертности. В департаменте здравоохранения подчеркнули, что новое оборудование позволяет обеспечить раннюю диагностику.

- Центральные районные больницы Красноармейского, Михайловского, Шкотовского, Кировского, Надеждинского районов, а также Спасска-Дальнего и Лесозаводска с начала года получили современное оборудование. Им поставлены УЗИ-аппараты, флюорографы, а также маммографы, - уточнил директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко.

Администрация Приморского края ранее согласовала с Минздравом России паспорта шести региональных проектов в сфере здравоохранения. Так, в текущем году 413 миллионов рублей из федерального бюджета планируют направить на оснащение медоборудованием краевого онкодиспансера, онкологических отделений «тысячекоечной» больницы и детской краевой клинической больницы № 1. 327 миллионов рублей краевых средств направят на оснащение пяти центров онкологической помощи на базе поликлиник Арсеньева, Лесозаводска и Находки.

Важно!

С 2019 года на территории края реализуется восемь федеральных проектов: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие информационных технологий», а также «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография».